مسعودپور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تغییر پس از کنارهگیری محمد عظیمی از سمت فوق صورت میگیرد که تمایل خود به ادامه تحصیل را دلیل کنارهگیریاش از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد عنوان کرده است.
آخرین مسئولیت مسعودپور معاونت ارتباطات مجلس معاون پارلمانی رئیس جمهور (میرتاجالدینی) بوده است.
مراسم تودیع و معارفه عظیمی و مسعودپور ساعت 14 امروز (شنبه 4 دی) در محل سالن سینمایی ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهارستان و با حضور سید محمد حسینی برگزار میشود.
در کنار این مراسم، آئین تودیع و معارفه معاونان مطبوعاتی قدیم و جدید وزارت ارشاد هم برگزار میشود.
محمدعلی رامین اخیراً جای خود را در معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به محمدجعفر محمدزاده مسئول دفتر محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور داد.
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