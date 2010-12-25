نمایندگان ایران حریفان خود را شکست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار مسابقات واترپلو 2010 قهرمانی باشگاههای آسیا که در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران جریان دارد، تیم نفت و گاز امیدیه در مصاف با العربیه کویت به برتری 8 بر 7 دست یافت.
دانشگاه آزاد دیگر نماینده کشورمان در این رقابتهاست که در دومین دیدار برگزار شده موفق به شکست نماینده ازبکستان شد. این دیدار با نتیجه 11 بر 8 به پایان رسید.
در ادامه مسابقات واترپلو قهرمانی باشگاههای آسیا امروز شنبه دو تیم دانشگاه آزاد و نفت و گاز امیدیه به مصاف هم میروند. دیگر دیدار امروز را نمایندگان کویت و ازبکستان برگزار میکنند.
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