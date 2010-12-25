نمایندگان ایران حریفان خود را شکست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار مسابقات واترپلو 2010 قهرمانی باشگاه‎های آسیا که در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران جریان دارد، تیم نفت و گاز امیدیه در مصاف با العربیه کویت به برتری 8 بر 7 دست یافت.

دانشگاه آزاد دیگر نماینده کشورمان در این رقابت‎هاست که در دومین دیدار برگزار شده موفق به شکست نماینده ازبکستان شد. این دیدار با نتیجه 11 بر 8 به پایان رسید.

در ادامه مسابقات واترپلو قهرمانی باشگاه‎های آسیا امروز شنبه دو تیم دانشگاه آزاد و نفت و گاز امیدیه به مصاف هم می‎روند. دیگر دیدار امروز را نمایندگان کویت و ازبکستان برگزار می‎کنند.