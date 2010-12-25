عربستان تنها همسایه ای که تشکیل دولت عراق را تبریک نگفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، یک منبع نزدیک به نوری المالکی اظهار داشت که تمامی کشورهای همسایه عراق تشکیل دولت عراق را به نخست وزیر این کشور تبریک گفتند و تنها عربستان سعودی از این اقدام خودداری کرد.

وی گفت: دولت عراق نیازی به چنین تبریکی ندارد، اما موضع عربستان سعودی از زمانی که مالکی اداره امور را به دست گرفت خصمانه بود و این کشور برای سرنگونی مالکی میلیاردها دلار هزینه کرد اما اراده ملی قوی تر از خواست خارجی بود.

این منبع نزدیک به مالکی خاطرنشان کرد: عربستان همواره مسائل مذهبی و سیاسی را با یکدیگر درمی آمیزد، لذا از تغییر به وجود آمده در عراق و تشکیل دولت دموکراتیک استقبال نمی کند.

وی تصریح کرد: سعودی ها در سال های گذشته نیز از عراق حمایت نمی کردند و این در حالی است که عربستان نخستین کشوری بود که نوری المالکی پس از نخست وزیری در دولت قبلی به آن سفر کرد.

این منبع اظهار داشت: تمامی مردم و سیاستمداران عراقی از این موضع عربستان تعجب نکردند، زیرا دولت جدید عراق مطابق میل و خواسته سعودی ها نیست.

در همین راستا "سامی العسکری" یکی از رهبران ائتلاف اتحاد ملی عراق گفت: تبریک نگفتن عربستان سعودی به دلیل شکست سیاسی سعودی ها در عراق صورت می گیرد زیرا این کشور هزینه های بسیاری صرف کرده بود تا نوری المالکی مجددا نخست وزیر نشود و لذا اتخاذ چنین موضعی از سوی عربستان قابل پیش بینی بود.

خاطرنشان می شود دولت جدید عراق سرانجام روز سه شنبه پس از گذشت 289 روز از انتخابات پارلمانی عراق با رای اکثریت نمایندگان این کشور رای اعتماد گرفت.