به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند به سینمای مسعود کیمیایی می‏پردازد و به گفته کارگردانش، بیشتر حاصل یکسال همراهی او و کیمیایی است.

"آقای کیمیایی" روز دوشنبه 6 دی ماه، ساعت 17:30 در سالن نمایش خانه سینما به نمایش درمی‏آید و پس از آن نشست پرسش و پاسخ با حضور عوامل فیلم برگزار خواهد شد.

نویسنده و کارگردان این فیلم امیر قادری، تصویربردار ابراهیم اصغری، تدوین علی همرازفر و تهیه کننده رضا ملکی است.

نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران، روزهای دوشنبه در خانه سینما، واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک 23، برگزار می‌شود.