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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

"آقای کیمیایی" در خانه سینما نمایش داده می‌شود

فیلم مستند "آقای کیمیایی" در جلسه نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران به نمایش درمی آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند به سینمای مسعود کیمیایی می‏پردازد و به گفته کارگردانش، بیشتر حاصل یکسال همراهی او و کیمیایی است.

"آقای کیمیایی" روز دوشنبه 6 دی ماه، ساعت 17:30 در سالن نمایش خانه سینما به نمایش درمی‏آید و پس از آن نشست پرسش و پاسخ با حضور عوامل فیلم برگزار خواهد شد.

نویسنده و کارگردان این فیلم امیر قادری، تصویربردار ابراهیم اصغری، تدوین علی همرازفر و تهیه کننده رضا ملکی است.
نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران، روزهای دوشنبه در خانه سینما، واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک 23، برگزار می‌شود.
کد مطلب 1216863

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