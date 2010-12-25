پزشکان عمومی از تبعیض در نظام پرداخت حقوق رنج می برند

دکتر مسعود مسلمی فرد با بیان اینکه تنها نیم تا یک درصد جامعه پزشکی از درآمدهای متعارف برخوردارند، به خبرنگار مهر گفت: سه‌ چهارم اعضای جامعه پزشکی کشور را پزشکان عمومی با درآمد اندک تشکیل می‌دهند.

وی با انتقاد از وزارت بهداشت که هیچ برنامه و جایگاهی برای پزشکان عمومی که در اولین سطح ارایه خدمات بهداشتی و درمانی باید قرار گیرند در نظر نگرفته افزود: مهمترین و اساسی‌ترین مشکل فعلی جامعه پزشکی فقدان جایگاه مشخص پزشکان عمومی در نظام سلامت کشور است.

مسلمی فرد از اجرای صحیح طرح پزشک خانواده و برقراری نظام ارجاع در کشور به عنوان تنها راه حل ریشه‌ای و اساسی مشکل اشتغال پزشکان عمومی یاد کرد و گفت: با اجرای این طرح جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت کشور تعریف می‌شود و دیگر شاهد بیکاری یا اشتغال به کار پزشکان در مشاغل غیرپزشکی نخواهیم بود.

وی تاکید کرد: جایگاه پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز باید به گونه‌ای باشد که پس از ارجاع یک بیمار به پزشک متخصص، پیگیری و ارایه درمان بیمار خود را به عهده گیرد نه اینکه پس از ارجاع، درمان بیمار تحت نظارت و پیگیری پزشک متخصص قرار گیرد چرا که در این صورت پزشک خانواده از نظام ارجاع حذف می‌شود.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور از وجود بی‌عدالتی و تبعیض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد پزشکان عمومی به عنوان دیگر مشکلات این قشر یاد کرد و افزود: با وجود اینکه پزشکان عمومی در سطح اول مواجهه با بیماران و بیماریها، خدمات ارزشمندی را به جامعه ارایه کرده‌اند و کنترل و ریشه ‌کنی بسیاری از بیماریهای واگیردار مدیون زحمات و مدیریت این افراد است اما تبعیضهای فاحش در پرداخت حقوق در بخش قراردادهای بیمه‌ای و بخش استخدام، کام آنها را تلخ کرده است.