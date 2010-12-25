به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی روشنایی دروازه‌بان تیم فوتبال شاهین بوشهر که در دیدار تیمش مقابل صبای قم دچار مصدومیت شد به بیمارستان کیان تهران منتقل شد و با توجه به شدت مصدومیت ناچار به انجام عمل جراحی است.

طبق نظر پزشکان روشنایی از ناحیه نازک نی و درشت نی پا دچار شکستگی شده و پس از انجام عمل جراحی باید مدتی را دور از فوتبال سپری کند. نگرانی بوشهریها از تشخیص اولیه پزشکان است که احتمال دوری شش ماهه این بازیکن را مطرح کرده اند که به معنای از دست دادن دروازه بان اصلی تیمشان تا پایان لیگ برتر است.

مجتبی روشنایی در جریان دیدار روز پنجشنبه شاهین بوشهر مقابل صبای قم در برخورد با هاشمی زاده بازیکن حریف مصدوم شد که این بازیکن نیز در تماس با روشنایی از او عذرخواهی کرده است.