شرکتهای توزیع نیروی برق خصوصی می شوند

محمد بهزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه هم اکنون بررسی های لازم جهت نحوه و روند خصوصی سازی شرکتهای توزیع نیروی برق کشور انجام شده، بیان داشت: در این راستا قیمت تمام شده به شرکت های توزیع پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت های توزیع نیروی برق از سال 86 مستقل شده و به طور مستقیم تحت نظر شرکت توانیر فعالیت می کنند، بیان داشت: این شرکتها با مستقل شدن و در صورت خصوصی سازی بدنبال ارتقاء و افزایش بهره وری و ارائه سرویسهای بهتر به مردم هستند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش های مختلف مصرفی، اظهار داشت: با اجرای این طرح، تسهیلات در اختیار شرکتهای توزیع قرار داده شده تا شبکه توزیع را استاندارد و سطح راندمان خود را ارتقاء دهند.

بهزاد با اشاره به اجرای فاز اول طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش انرژی برق، ادامه داد: در حال حاضر 45 درصد یارانه ها در این بخش آزاد سازی شده و 55 درصد یارانه ها در این بخش توسط دولت پرداخت می شود.

این مقام مسئول در ادامه درمورد بسته های حمایتی وزارت نیرو در جهت اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمند کردن یارانه ها و جلب رضایت عمومی، خاطر نشان کرد: در این راستا این وزارتخانه ستاد ویژه ای تشکیل داده تا بطور مداوم به بررسی و نظارت بر حسن اجرای این طرح بپردازد.