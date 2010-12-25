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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

80 میلیارد ریال برای تکمیل تصفیه خانه فاضلاب گنبد نیاز است

80 میلیارد ریال برای تکمیل تصفیه خانه فاضلاب گنبد نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان اظهار داشت: تاکنون 160 میلیارد ریال برای تصفیه خانه فاضلاب گنبد کاووس هزنیه شده و برای تکمیل آن به 80 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی صبح شنبه در بازدید از این طرح افزود: شبکه فاضلاب این شهر به مرحله نهایی کار خود رسیده و اقدامات مربوط به هفت کیلومتر از خطوط انتقال و 40 درصد از سایت تصفیه‌خانه آن انجام شده است که با تلاشهای صورت گرفته این شهر به زودی از خدمات فاضلاب برخوردار خواهد شد.

حجت الاسلام محمد حسین سبحانی امام جمعه گنبد ضمن قدردانی از شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در جهت تامین و توزیع آب شرب به شهروندان شهر گنبد افزود: امیدواریم وضعیت مطلوب آبرسانی همچنان ادامه پیدا کند.
 
وی در ادامه با توجه به  برنامه ریزی شرکت آبفا گلستان برای بهره برداری از پروژه فاضلاب واهمیت موضوع خواستار تسریع و مشارکت جدی همه دستگاهها و مردم در انجام بموقع این پروژه حیاتی شد.
 
غلامعلی سوسرایی فرماندار گنبد نیز افزود: امیدواریم با  تخصیص بموقع اعتبارات و با تسریع در روند پیشرفت فیزیکی شاهد بهره وری این پروژه مهم در آینده نزدیک باشیم.
کد مطلب 1216874

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