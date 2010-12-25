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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

15 میلیارد ریال برای حذف نقاط حادثه خیز مازعبدلی و ویله ایلام هزینه می شود

15 میلیارد ریال برای حذف نقاط حادثه خیز مازعبدلی و ویله ایلام هزینه می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: 15 میلیارد ریال اعتبار برای حذف نقاط حادثه خیز مازعبدلی و ویله شهرستان دهلران از توابع استان ایلام هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهزاد علیزاده صبح شنبه در بازدید از روند اجرای عملیات حذف نقاط حادثه خیز پیچ مازعبدلی و ویله در محور دهلران – مهران گفت: این مسیر چهار کیلومتری شامل حذف نقاط حادثه خیز پیچ مازعبدلی است که شامل عملیات خاکبرداری- خاکریزی و پل سازی با 80 درصد پیشرفت فیزیکی به منظور کاهش استهلاک و مصرف سوخت و از همه مهمتر ایمنی راهها در حال اجراست.

وی از شروع عملیات اجرایی پروژه حذف نقاط حادثه خیز پیچ خطرناک ویله خبرداد و گفت: این مسیر بطول 1.5کیلومتر با احداث یک دهنه پل بزرگ و عملیات خاکبرداری- خاکریزی در مرحله اجراست

وی افزود: در مجموع برای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی و ملی هزینه شود.

کد مطلب 1216876

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