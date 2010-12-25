15 میلیارد ریال برای حذف نقاط حادثه خیز مازعبدلی و ویله ایلام هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بهزاد علیزاده صبح شنبه در بازدید از روند اجرای عملیات حذف نقاط حادثه خیز پیچ مازعبدلی و ویله در محور دهلران – مهران گفت: این مسیر چهار کیلومتری شامل حذف نقاط حادثه خیز پیچ مازعبدلی است که شامل عملیات خاکبرداری- خاکریزی و پل سازی با 80 درصد پیشرفت فیزیکی به منظور کاهش استهلاک و مصرف سوخت و از همه مهمتر ایمنی راهها در حال اجراست .

وی از شروع عملیات اجرایی پروژه حذف نقاط حادثه خیز پیچ خطرناک ویله خبرداد و گفت: این مسیر بطول 1.5کیلومتر با احداث یک دهنه پل بزرگ و عملیات خاکبرداری- خاکریزی در مرحله اجراست