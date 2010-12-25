یک مقام سوری به اتهام کمک به جاسوسان اسرائیل بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، مصر و سوریه به تازگی و در پی کشف یک شبکه جاسوسی در مصر همکاری هایی را در زمینه کشف اینگونه فعالیت ها آغاز کرده اند و در همین رابطه یک افسر اطلاعاتی سوری به اتهام انتقال اطلاعات به یک تاجر مصری مرتبط با موساد بازداشت شده است.

در ادامه این خبر که از سوی روزنامه القدس العربی نیز منتشر شده آمده است : این افسر اطلاعاتی سوری در ازای دریافت مقادیر زیادی پول اطلاعات محرمانه ای را در اختیار این تاجر مصری قرار داده است.

در همین رابطه گفته می شود بازداشت این افسر اطلاعاتی در پی کشف شبکه های جاسوسی جدید در لبنان و سوریه بازداشت شده است. از سوی دیگر "هاشم بداوی" دادستان مصر این تاجر مصری را به نقض منافع ملی کشور متهم کرده است.

در هفته گذشته یک روزنامه عرب زبان با اشاره به نفوذ موساد به سیستم ارتباطاتی مصر به نقل از رئیس سابق موساد نوشت: امضای معاهده صلح مصر با اسرائیل نقطه تحول فعالیت موساد در مصر شمرده می شود.

روزنامه القدس العربی در مقاله ای با عنوان "جاسوس های اسرائیلی در مصر" به نفوذ شبکه جاسوسی موساد در مصر اشاره می کند.

دراین مقاله آمده است که دادستان کل مصر با فاش کردن دستگیری یک شبکه جاسوسی موساد که برای ضربه زدن به امنیت ملی مصر تلاش می کرد، گفت: برملا شدن شبکه جاسوسی مذکور بر این موضوع تاکید دارد که مصر با وجود امضای معاهده کمپ دیوید همچنان از اهداف صهیونیست ها به شمار می رود.