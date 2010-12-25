نرخ کرایه حمل و نقل بار و مسافر آذربایجان غربی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: براساس برآورده های انجام شده در بخش ناوگان مسافربری برون شهری اتوبوس و مینی بوس 15 تا 30 درصد، سواریهای بین شهری 20 درصد و در بخش حمل و نقل کالا نیز 15 درصد کرایه ها افزایش یافته که تا 10 روز آینده در استان اعمال می شود.

وی در خصوص اقدامات کمیته حمل و نقل و سوخت آذربایجان غربی طی روزهای نخست اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در استان، بیان داشت: با بررسی آثار اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی در ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری در استان میزان افزایش کرایه های جابجایی مسافر و کالا به فرمانداریها ابلاغ شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مسیر توسعه پایدار حرکت می کنیم، اظهار داشت: رشد مصرف گرایی در جامعه، موجب هدر رفتن منابع ملی می شد که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و مدیریت مصرف، کشور در مسیر توسعه پایدار قرار می گیرد.

محمودی تسریع روند اجرای زیرساختهای عمرانی و بهره برداری سریع از پروژه های نیمه تمام، خنثی کردن تحریمها و مایوس ساختن دشمنان نظام از صدمه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی و معرفی الگوی اقتصادی اسلامی- ایرانی به عنوان یک الگوی برتر حکومتی در جهان را از نتایج بارز اجرای هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد.

وی با بیان اینکه میزان شدت انرژی مصرفی در ایران برای تولید یک واحد محصول 9 برابر بیش از کشورهای پیشرفته است، افزود: 50 درصد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در قالب یارانه نقدی به مردم بازگشته و 30 درصد نیز درقالب تسهیلات ارزان قیمت برای نوسازی خطوط تولید صنایع و تقویت توان رقابتی محصولات داخلی در بازارهای جهانی و 20 درصد باقی مانده نیز برای اجرای پروژه های عمرانی و ایجاد رفاه عمومی در جامعه هزینه می شود.