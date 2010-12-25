آینده جوامع در گرو اهمیت دادن به پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرید رهنمای رودپشتی صبح شنبه در مراسم تجلیل از رئیس داشگاه آزاد واحد علی آباد کتول افزود: بی گمان حیات علمی هر جامعه ای بستگی تام و تمام به میزان تحقیقات و پژوهش هایی دارد که در مراجع و مراکز علمی آن جامعه انجام می پذیرد.

وی اظهار داشت: بدون شک در روزگار کنونی که عصر تولید و به کار بستن دانش و فن آوری است، ملتی روی به ترقی و توفیق دارد که هر چه بیشتر به تحقیق و پژوهش در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی روی آورد.

رهنمای رودپشتی بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز بعنوان یکی از بزرگترین پشتوانه های علمی این مرز و بوم با عزم راسخ و تلاش مدیران و مسئولان خویش کمر همت در به بار نشستن نقش طرح عظیم نهضت تولید علم کرده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد کشور افزود: بی شک افتخارات علمی سالهای اخیر دانشگاه آزاد اسلامی ریشه در برنامه ریزی های مدون و اجرای دقیق آن توسط مسئولان پژوهشی واحدها دارد.

وی با اهدای لوحی از زحمات و تلاش ایرانبخش رئیس دانشگاه آزاد علی آباد کتول در برگزاری المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی درآن واحد دانشگاهی تقدیر کرد.