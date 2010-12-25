به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، انجمن اسلامی اوکلاهاما و شورای روابط اسلامی امریکایی در اوکلاهاما شام امشب را میان بی‌خانمانهای اوکلاهاما در مسجد انجمن اسلامی شهر فراهم کرده و از آنها پذیرایی خواهند کرد.

مسیحیان امروز چهار دی ماه عید میلاد حضرت مسیح را برگزار کرده و بسیاری درکنار خانواده‌های خود شام امشب را صرف می‌کنند، اما جامعه مسلمان شهر تصمیم گرفتند برای بی‌خانمانها مناسبت میلاد مسیح غذای گرم فراهم کنند.

سعید محمد سخنگوی این انجمن اسلامی اظهار داشت: علاوه بر غذای گرم برای آنها پتوی رایگان نیز فراهم شده است.

وی افزود: اکنون زمان بخشش و ارائه خیریه به افرادی است که نمی‌توانند این موارد را فراهم کنند.

عمان انچاسی رئیس این انجمن اسلامی و امام جماعت مسجد اظهار داشت: هدف از این برنامه خیریه نشان دادن این امر است که مسلمانان نیز فصل نیکوکاری و خیریه را به‌رسمیت می شناسند، دین ما به ما می‌آموزد به افراد نیازمند کمک کنیم.