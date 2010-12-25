قیمت گاز مایع مصارف غیر خانگی در ایلام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، اساس اطلاعیه ستاد خبری قانون هدفمند کردن یارانه ها در استان قیمت گاز مایع مصارف غیر خانگی به این شرح اعلام شد:

سیلندر 2 کیلویی 13 هزار ریال

سیلندر 25 کیلویی 162 هزار و 500 ریال

سیلندر 33 کیلویی 214 هزار و 500 ریال

سیلندر 45 کیلویی 292 هزار و 500 ریال

سیلندر 50 کیلویی 325 هزار ریال

ستاد خبری قانون اجرای هدفمند کردن یارانه ها در استان ایلام، اطلاعیه ای در خصوص حواله های فرآورده های نفتی که تا قبل از تاریخ 28 آذرماه امسال صادر شده، اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع کلیه تولید کنندگان بخشهای مختلف اقتصادی استان می رساند، تمامی حواله های فراورده های نفتی که تا قبل از تاریخ 28 آذرماه صادر شده است به قیمت قبلی (165 ریال) به مصرف کنندگان تحویل داده می شود.

ستاد خبری قانون هدفمند کردن یارانه ها در این اطلاعیه از مردم خواسته است در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به شماره تلفن 124 سازمان بازرگانی استان اعلام کنند.