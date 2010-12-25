ذخیره 40هزار تن نمک و ماسه در راهدارخانه های همدان

میرکمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این میزان ذخیره نمک و شن و ماسه برای انجام به موقع عملیات در فصل زمستان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه حفظ و صیانت از راه ها و حریم جاده ها، وظیفه اصلی راهداران است که با توسعه راه های مواصلاتی، تعهدات آنها نیز در این زمینه بیشتر می شود، افزود: 39 راهدارخانه فعال با 632 نفر نیرو و 331 دستگاه ماشین آلات مجهز در اجرای طرح زمستانی سال جاری در تمامی راه های مواصلاتی استان همدان مستقر شده اند.

میرجعفریان با بیان اینکه تجهیزات و امکانات رفاهی مناسب در راهدارخانه های استان فراهم شده است، یادآور شد: گروه های راهداری از اوایل فصل سرما تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده به شکل شبانه روزی در راههای ارتباطی خدمت رسانی می کنند.

مدیرکل راه و ترابری استان اظهار داشت: امسال برای انجام عملیات زمستانی حدود 10 هزار تن نمک و 30 هزار تن ماسه و شن در راهدارخانه‌ها ذخیره شده است.

وی به شرایط جغرافیایی همدان اشاره کرد و با بیان اینکه همدان دارای240 کیلومتر گردنه و نقاط برفگیر است، گفت: راهداری زمستانی شامل مجموعه ای از عملیات برف‌روبی و یخ‌زدایی،نمک پاشی، پاکسازی جاده ها از ریزش ها و رانش های مصالح کوهی، بازگشایی جاده ها و امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک و روانسازی عبور و مرور کاربران جاده ها است.

مدیر کل راه و ترابری استان همدان با اشاره به اینکه تعمیر و بازسازی ماشین آلات سنگین فرسوده با استفاده از امکانات و منابع این حوزه انجام شده است، تجهیز راهدارخانه ها را در ارائه خدمات به مسافران ضروری برشمرد وگفت: تکمیل این راهدارخانه ها می تواند هم برای پذیرایی از مسافرین و در راه ماندگان در فصل زمستان و هم آرامش خاطر و راحتی راهداران که به دور از خانه و خانواده در محور ارتباطی استان تلاش می کنند، مؤثرواقع شود.