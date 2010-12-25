دلیل توقف انتقال مرجانهای چابهار ارتقاء کیفیت نظارت محیط زیست است

محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سال گذشته در چابهار برای انتقال مرجانهای بندر بهشتی به شکل پایلوت توسط یک گروه مشاور افزود: برای جلوگیری از تخریب بیش از پیش مرجانها محل استقرار مرجانها را مشخص و با کشیدن خطوطی عمودی بر دریا می توانیم تشخیص دهیم هر مرجان منتقل شده در چه وضعیتی است.

وی تاکید کرد: این اقدام برای بالا بردن کیفیت نظارت ما بر ذخایر مرجانی و مرجانهای منتقل انجام شده است تا با این وسیله بتوانیم کیفیت حیات این گونه های حساس را حفظ کنیم.

نبوی اظهار داشت: وقتی شرکت مشاور انتقال مرجانهای چابهار آمادگی رعایت استانداردهای محیط زیست را داشته باشند، ما هم بر اساس ضوابط آمادگی کامل برای همکاری داریم.

همچنین مدیرکل دفتر اکوبیولوژی معاونت دریایی سازمان محیط زیست گفت: عملیات انتقال مرجانهای بندر چابهار بعد از انتقال غیر اصولی 10 درصد مرجانها همچنان متوقف است.



امید صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین اقدامات انجام شده در طرح عملیات انتقال مرجانهای بندر شهید بهشتی چابهار گفت: بیش از 20 اشکال فنی و تخصصی به گروه پیمانکار گرفته شده و به سازمان بنادر و دریا نوردی اعلام شد که البته هیچکدام برطرف نشده و به دلیل ارزشهای بنیادین این مرجانها برای منطقه، کار انتقال همچنان متوقف است.



