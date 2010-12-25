مجوز حضور ناتو در افغانستان به شرط برخورد با مواد مخدر تمدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ویکتور ایوانوف در حاشیه دیدار با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و بازدید از نمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا روسیه برای همکاری خود با ناتو شروطی در مورد مقابله با مواد مخدر دارد گفت: حل مسئله تروریسم در افغانستان بدون حل مسئله تولید مواد مخدر غیرممکن است.

وی گفت:‌ روسیه از تلاش‌های ناتو در افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم حمایت کرد اما اکنون که نیروهای ناتو در زمینه مبارزه با مواد مخدر به نتیجه نرسیدند نگران هستیم.

وی افزود: در استراتژی جدید ناتو در افغانستان مبارزه با مواد مخدر ذکر نشده و روسیه نگران این موضوع است.

رئیس سرویس فدرال مبارزه با مواد مخدر در روسیه گفت: در ظرف 10 سال گذشته یک میلیون نفر در افغانستان جان خود را بر اثر مصرف مواد مخدر از دست دادند و در روسیه نیز در سال گذشته 10 هزار نفر جان خود را از دست دادند بر همین اساس اگر بنا باشد مجوز فعالیت نیروهای ناتو در افغانستان تمدید شود باید این مجوز محدود به برخورد با تولید مواد مخدر در افغانستان باشد.

وی ادامه داد: نیروهای ناتو باید از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با کشت مواد مخدر در افغانستان استفاده کنند زیرا این کشور به تنهایی نمی‌تواند این معضل را حل کند.

ایوانوف تصریح کرد: بودجه سالیانه دولت افغانستان 12 میلیارد دلار است در حالی که بودجه مافیا از مواد مخدر 65 میلیارد دلار در سال است و این طبیعی است که افغانستان به تنهایی نتواند معضل مواد مخدر را حل کند.

وی افزود: در حال حاضر مافیای مواد مخدر به ناامن سازی در منطقه می‌پردازند زیرا یک هکتار کشتزار مواد مخدر 50 هزار جنایتکار منطقه را تامین می‌کند.

وی گفت: تولید مواد مخدر امروزه در افغانستان عامل اصلی ناامنی در منطقه آسیای مرکزی است و باعث می‌شود که میزان جنایت در افغانستان و منطقه افزایش یابد.

رئیس سرویس فدرال مبارزه با مواد مخدر در روسیه با اشاره به ارزیابی عملکرد ایران در مبارزه با مواد مخدر گفت: روسیه با ارزیابی سازمان ملل از عملکرد ایران مبنی بر کشف 40 درصد مواد مخدر تولید شده در افغانستان توسط ایران موافق است.

وی افزود: فشار مواد مخدر تولید شده در افغانستان در سالهای اخیر به حدی شدید شده که به اروپا و روسیه نیز می‌رسد. بر همین اساس روسیه با همکاری با ایران در مبارزه با مواد مخدر علاقه مند است.