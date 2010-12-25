ترکیه، افغانستان و پاکستان در استانبول رزمایش مشترک برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رهبران ترکیه، افغانستان و پاکستان روز جمعه در نشست سه جانبه ای در اجلاس سران همکاریهای اقتصادی (اکو) در استانبول موافقت خود را با برگزاری یک رزمایش نظامی مشترک در مارس آینده اعلام کردند.

بر اساس بیانیه مشترک رهبران ترکیه، افغانستان و پاکستان این رزمایش نظامی روزهای 19 تا 27 مارس 2011 (28 اسفند تا 7 فرودین) دراستانبول برگزار می شود.

در این بیانیه آمده است که این رزمایش مشترک با هدف گسترش همکاریهای نظامی ترکیه، افغانستان و پاکستان است و علیه هیچ کشوری برگزار نمی شود.

"عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه در این نشست اعلام کرد که مبارزه با تروریسم بسیار مهم است و سازمانهای اطلاعات ملی هر سه کشور نیازمند همکاری با یکدیگر برای مقابله با این تهدید هستند.

وی افزود که روابط ترکیه، افغانستان و پاکستان مستحکم تر از همیشه است. عبدالله گل گفت که چنین نشست هایی به سکویی برای انجام پروژه های ملموس مخصوصا خط ریلی که استانبول و اسلام آباد را با یکدیگر مرتبط می کند، تبدیل شده است.