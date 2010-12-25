مدال شاعر ملی ولز به جیلین کلارک اعطاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این زن شاعر 73ساله که بهخاطر مجموعه شعر آخرش با عنوان "دستور پختی برای آب" مورد تقدیر قرار گرفته است با ابراز بهت گفت: من به بردن این جور چیزها عادت ندارم.
ملکالشعرا کارون ان دافی درباره این شاعر گفت: کلارک از جمله شخصیتهای مهم در ادبیات کشورماست و آثار جدیدش بسیار با طراوت و متناسب است؛ آنچه دوستداشتنی است در نوشتههای او میتوان دید و این نشان از اوج قدرت اوست.
مایکل اشمیت ویراستار بعضی از آثار او نیز عنوان میکند: شاعران زیادی هستند که تمایل دارند در آثارشان برای وضع روزگار ضجه و زاری کنند اما جیلین خیلی مثبت است.
وی افزود: با اینکه این شاعر نگران محیط زیست است اما معتقد است که تنها عشق ممکن است سیاره ما را نجات دهد نه گریه و زاری.
کلارک اما با فروتنی خود را اُملتر از آن دانست که جایزهای را که زمانی به آر.اس توماس، تد هیوز، درک والکات و لس موری اهدا شده بود به وی اعطا شود.
وی به شوخی گفت: هنوز هیچ نقشهای برای این مدال ندارم شاید در این زمینه با دان پترسون برنده سال گذشته این جایزه مشورت کنم اما فکر نمیکنم آن را به گردن بیاویزم ولی به هر صورت آن را ارج مینهم.
جیلین کلارک متولد 1937 با چاپ اولین مجموعه شعرش در سال 1971 با عنوان "برف روی کوه" خود را بهعنوان شاعری محبوب در بین شاعران بریتانیا شناساند و این شهرت همچنان ادامه دارد.
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