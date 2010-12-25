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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

اردوی آماده سازی راه آهن در امارات برپا می شود/ بازی با لیگ برتری‌های امارات

اردوی آماده سازی راه آهن در امارات برپا می شود/ بازی با لیگ برتری‌های امارات

تیم فوتبال راه آهن شهرری در زمان تعطیلی مسابقات لیگ برتر اردوی آماده سازی خود را در امارات برپا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال راه آهن شهرری پس از برگزاری دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر به مدت پنج روز تعطیل شد و بازیکنان این تیم از روز هشتم دی‌ماه گردهم می آیند تا مراحل آماده سازی خود را از سر گیرند.

تیم فوتبال راه آهن به مدت یک هفته تمرینات خود را در تهران پیگیری می کند و از روز شانزدهم دی‌ماه برای برپایی اردویی هفت روزه عازم امارات می‌شود.

مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر تاکید کرد، زردپوشان در مدت اقامت در امارات چند بازی دوستانه با تیم‌های لیگ برتری این کشور برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 1216901

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