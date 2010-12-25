به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان صبح امروز شنبه در حاشیه برگزاری نشست اتحادیه فوتبال در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص دریافت نامه از بازیکنان تیم فوتبال نفت تهران با بیان مطلب فوق گفت: این نامه را دریافت کردم و به نظر من هم بهتر است کار این تیم تا آخر فصل در تهران جلو برود.
وی در پاسخ به این سئوال که به نظر شما انتقال تیمها از تهران به استانهای دیگر میتوانت مفید باشد، اظهار داشت: به نظر من بهتر است با انجام کار کارشناسی تیمهای درون استان تقویت شود زیرا در صورت انتقال تیمها ممکن است اسپانسر مالی دیگر از آن تیم حمایت نکند و تیم رها شود در مجموع فکر میکنم تقویت تیمها درون استان با انجام کارهای کارشناسی بهتر از انتقال تیمهاست.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در مورد بحثهای اخیر پیرامون انتخاب سرمربی تیم ملی گفت: باید قبل از جام ملتها بتوانیم سرمربی را انتخاب کنیم تا وی با تماشای مسابقات بهتر بتواند از وضعیت تیم ملی شناخت پیدا کند.
وی در مورد گزینههای مطرح شده طی روزهای اخیر تاکید کرد: ما با زیکو صحبتی نکردیم و تنها شنیدهام وی روی سایت شخصیاش برای حضور در تیم ملی ابراز علاقه کرده است. مارادونا و کلینزمن در لیست ما قرار ندارند برانکو هم سابقه خوبی دارد و میتواند به تیم ملی کمک کند اما هنوز صحبتی با این مربی انجام ندادهایم. البته در حال حاضر مسئولان ذیربط در حال مذاکره مستقیم با مربیان و یا مدیر برنامههای آنها هستند که در اسرع وقت بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی انتخاب خواهد شد.
کفاشیان در مورد سرمربیان تیمهای امید و جوانان هم تاکید کرد: این دو مربی هم خارجی خواهند بود. البته برای انتخاب مربی تیم جوانان عجلهای نداریم اما با توجه به شرایط حساس تیم امید انتخاب این مربی در اولویت قرار دارد.
وی با بیان اینکه هنوز با قطبی به صورت کامل تسویه حساب نشده تاکید کرد: ما قرارداد دو مرحلهای با این مربی منعقد کردهایم و در مرحله نخست وی تیم را در سه بازی پایانی مقدماتی جام جهانی هدایت کرد که با توجه به شرایط عملکردش مناسب بود. در مرحله دوم که دو بخش بود ابتدا وی تیم را در مرحله مقدماتی جام ملتها زیر نظر داشت و جواز حضور به مرحله نهایی را کسب کرد و مرحله دوم هم مرحله نهایی جام ملتها است. البته او تا به امروز وظایفش را به خوبی انجام داده و نتایج بدی هم نگرفته.
وی با بیان اینکه از انتخاب افشین قطبی پشیمان نیست، در مورد اینکه در صورت ناکامی تیم ملی در جام ملتها چه کسی پاسخگو است، به شوخی گفت: همیشه در شکستها من پاسخگو هستم و در پیروزیها افراد دیگر پاسخ شما را خواهند داد!
رئیس فدراسیون فوتبال در مورد پرونده دیدار تیمهای فوتبال ذوب آهن و مس کرمان اظهار داشت: من با مسئولان صحبت کردم که تا فردا جلسات نهایی را برگزار و نتیجه را اعلام کند. البته با توجه به حضور افراد کارشناس در این پرونده من با نظر نهایی آنها موافق خواهم بود.
وی در مورد اینکه عزیز محمدی فیلم این بازی را برای رسیدگی به بعضی از مسایل به فیفا ارسال کرده است، تاکید کرد: احتمالاً برای رفع برخی از مسایل نیز فیلم به فیفا ارسال شده اما به نظر من این موضوع بهتر است ابتدا در داخل ایران مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نخستین تبعات این بازی حذف داور و کمک داور این بازی از فهرست بینالمللی است، اظهار داشت: اگر داوران در انجام وظایف خود اشتباه کرده باشند باید با آنها به صورت جدی برخورد شود. به عقیده من بهتر است قبل از اینکه مقامات آسیایی و جهانی با این داوران برخورد کنند ما به صورت قانونی با آنها برخورد کنیم و حتی طبق آیین نامه هم اگر لازم باشد نام آنها از فهرست داوران بینالمللی به خاطر اشتباهاتشان خارج شود.
وی در خصوص اختلاف بین باشگاه پرسپولیس و افشین قطبی در مورد پرونده مالیاتی سرمربی تیم ملی گفت: مبلغ این مالیات از سوی سازمان مالیاتی کشور مشخص شده است و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد این مبلغ باید از سوی باشگاه پرسپولیس پرداخت شود. البته معاونت حوزه تربیت بدنی اعلام کردند که این مالیات باید توسط خود قطبی پرداخت شود. این پرونده در حال بررسی است و در صورت مشخص شدن رای نهایی به صورت رسمی اعلام میشود.
رئیسی فدراسیون فوتبال در پایان در مورد اینکه آیا فدراسیون فوتبال با برگزاری دیدار شهرآورد تهران برای خداحافظی باقری از تیم ملی موافق است، گفت: در خصوص این موضوع باید سازمان لیگ تصمیمگیری کند و اگر مشکلی نداشته باشد فدراسیون با برگزاری این مسابقات مخالف نیست. در این مقطع تعطیلات لیگ این بازی را برای باشگاه و مردم میتواند جالب باشد.
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