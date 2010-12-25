به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون فوتبال صبح امروز شنبه در یازدهمین مجمع عمومی اتحادیه فوتبال باشگاههای کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعد از نشست هایی که با مسئولان اتحادیه فوتبال و اعضای هیئت رئیسه آن داشتیم بر لزوم بازنگری اساسنامه اتحادیه اشاره و بحث‌های مختلفی در خصوص آن صورت گرفت که قطعا بعد از ایجاد تغییرات لازم قرار شد اتحادیه نقش فعالتری در فوتبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه از حضور اتحادیه در فعالیتهای فدراسیون استقبال کرده و می توان با کمک اعضای آن فعالیتهای فوتبال را به شکل بهتری به جلو برد افزود: مسئله مهم این است که همه ما عضو خانواده فوتبال هستیم و می توانیم نقش های تعیین کننده در موفقیت های آن داشته باشیم من از این رنج می برم که بعضی وقت ها تمام انرژی ما صرف کارهای اجرایی می شود و از اموری که به احقاق حق فوتبال کمک می کند دور می شویم اگر تقسیم وظایف به درستی صورت گیرد قطعا نباید دچار مشکل شده و در کارهای اجرایی ما نظیر بحث های آموزشی، توسعه، پژوهش و برخی از کارهای اجرایی اتحادیه می تواند به ما کمک شایانی نماید.

کفاشیان با بیان اینکه باید حقوق فوتبال به آن برگردد، افزود: مردم این مسئله را از ما می خواهند زیرا درصد عمده ای از مردم این رشته را دنبال کرده و در صورت هر ناکامی ما را بازخواست می کنند. این یک وظیفه سنگین است که بر عهده ما نهاده شده و اگر کارمان را درست انجام ندهیم نمی توانیم جوابگوی انتظارات مردم باشیم. در این مدت در مورد کاستی ها و عدم موفقیت ها پاسخگو بودیم و اگر نتوانیم کار را به شکل بهتری پیش ببریم از آن زجر خواهیم کشید.

وی در کنار هم کار کردن را یکی از وظایف اصلی بخش های اجرایی فدراسیون دانست و افزود: برای احقاق حقوق فوتبال نیاز به مغزهای متفکر و گروهی داریم که در تمام فعالیتها نقش داشته و فوتبال را در جهتی پیش ببرد که خواسته های مردم برآورده شود امروز فوتبال فراتر از یک ورزش بوده و در بخش های مختلف جامعه نقش دارد.به همین دلیل باید فعالیتمان را در این زمینه و موفقیت های این رشته بیشتر کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه فرقی بین اعضای فدراسیون فوتبال و اتحادیه فوتبال وجود ندارد تاکید کرد: ما همه یک خانواده ایم و باید دست به دست هم داده و به جلو برویم قطعا تفکیک کارها و انجام وظایف به نحو احسن می تواند بیش از گذشته به ما کمک کند.

کفاشیان گفت: بنده رئیسم اما نباید همه کارها را انجام دهم خیلی ها می گویند نباید فوتبال جزیره ای اداره شود اما بنده می گویم اگر وظایف مشخص شده و کمیته های مختلف در چارچوب قانون و وظایف رو به جلو حرکت کنند دنیای وسیعی از کار به صورت مستقل حل می شود اما همه اینها باید تحت یک سیاست و رهبریت باشد که رهبریت فدراسیون فوتبال ابتدا مجمع عمومی، سپس هیئت رئیسه و پس از آن رئیس فدراسیون است. که امیدوارم در آینده با هماهنگی بیشتر کارها به صورت مستقل و با هماهنگی بیشتری پیش برود.

وی در پایان با بیان اینکه باید کارها را به نحوی پیش برد که هر چه زودتر حقوق فوتبال را دریافت کنیم، گفت: ما باید درآمدزایی در فوتبال داشته باشیم اما اسپانسر نداریم وکسی هم معنی آن را نمی داند. حق پخش هم که یکی از ابزارهای درآمدزایی در فوتبال است به صورت کامل پرداخت نمی شود. من به عنوان رئیس نباید ساختمان بسازم و لباس بفروشم باید فوتبال هزینه هایش را همانند کشورهای پیشرفته خودش تامین کند و با تزریق به بخش های مختلف به رشد بیشتر آن کمک شود.