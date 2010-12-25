فرودگاه رشت به دستگاه برف خور مجهز شد

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای عملیات برفروبی در ایام برف احتمالی، فرودگاه رشت اقداماتی از قبیل تعیین مسئول برفروبی، خریداری پنج تن اوره و سرویس ماشین آلات مورد نیاز در عملیات زمستانی را انجام داده است.

وی اظهارداشت: پیرو مشکلات مترتب در سال 83 مبنی بر تعطیلی فرودگاه رشت به جهت ریزش برف و عدم وجود امکانات مکفی برای اقدام به موقع، بر اساس پیگیریهای که به عمل آمد برای مقابله با هر گونه پیامد مشابه، اخیرا اداره کل فرودگاه استان گیلان مجهز به یک دستگاه برف خور از نوع رولبا 400 شد.



مدیرکل فرودگاه رشت در ادامه از سرمایه گذاری 350 میلیون ریالی برای ساماندهی شبکه فاضلاب ترمینال این فرودگاه خبرداد و گفت: با استقرار پکیجهای فایبر گلاس بصورت غیرمتمرکز و داشتن سیستم تصفیه هوازی و همچنین پکیج های تصفیه ایزوله با سیستم تصفیه بی هوازی، شبکه فاضلاب ترمینال فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت ساماندهی شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی این استان و بالا بودن سطح آب در فرودگاه رشت نیاز بود در شبکه فاضلاب ترمینال فرودگاه رشت تغییراتی ایجاد شود که با استقرار این پکیج ها و اجرای سیستم تصفیه بصورت غیرمتمرکز مشکلات عدیده از جمله آبگرفتگی مرتفع شد.

رضوانی گفت: در اجرای این طرح از دو دستگاه پکیج های فایبر گلاس با حجم 15 مترمکعب و با فاصله 90 متر از همدیگر و چهار دستگاه پکیج ایزوله سیمانی با حجم 10 متر مکعب و به فاصله 100 متر از همدیگر استفاده شده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح افزون بر 350 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشورهزینه شده است.