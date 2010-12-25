177 روستای خراسان جنوبی فاقد راه مناسب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی جعفری صبح شنبه در جریان بازدید از راه‌ های روستایی استان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 177 روستای بالای 20 خانوار در سطح استان فاقد راه آسفالته هستند، که هم‌ اکنون از این تعداد، آسفالت جاده ‌های 87 روستا در دست اجرا‌ست.

وی از برخورداری 657 روستا از مجموع 831 روستای بالای 20 خانوار در استان تا هفته راهداری سال جاری خبر داد و افزود: در حال حاضر 80 درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان راه آسفالته دارند.

وی با اشاره به اینکه در راستای آسفالت 90 روستای باقیمانده از مجموع 831 روستای بالای 20 خانوار در استان هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است، تصریح کرد: راههای روستایی باقیمانده در صورت تامین اعتبار تا سه سال آینده آغاز می‌شوند و تمام روستاهای بالای 20 خانوار استان از راه آسفالته برخوردار می‌شوند.

جعفری با اشاره به اینکه بیشترین روستاهای فاقد راه در شهرستان‌ های نهبندان، بیرجند و سربیشه واقع شده است، افزود: در این زمینه با افزایش اعتبار این سه شهرستان در سال‌ های اخیر تا‌کنون برخورداری این شهرستان ‌ها به متوسط استان نزدیک شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون آسفالت 43 پروژه راه روستایی به طول 301 کیلومتر به اتمام رسید که با بهره ‌برداری از آن تعداد 50 روستا از نعمت راه آسفالته برخوردار شدند.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبی یادآور شد: با توجه به طول راه‌ ها، به منظور پیشگیری جلوگیری از خرابی زودهنگام و کاهش هزینه‌ های بهسازی راه و افزایش عمر مفید آن و همچنین انجام عملیات راهداری به موقع و در نهایت حفظ این سرمایه‌ های عظیم ملی، حداقل به 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.