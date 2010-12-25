مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم راه آهن شهرری مقابل صنعت نفت آبادان در هفته بیستم لیگ برتر گفت: بازی خیلی خوبی بود. هم تیم ما و هم تیم صنعت نفت برای پیروزی و برد وارد زمین شده بودیم و همین مسئله بازی را جذاب و تماشایی کرده بود.

وی با تاکید براینکه تیمش با هدف برد به آبادان رفته بود، خاطرنشان کرد: من پیش از این با تیم پرسپولیس تجربه بازی با تیم نفت را داشتم و از آن تجربه برای بازی روز پنجشنبه استفاده کردم. البته باید عنوان کنم با تیم پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر به دیدار نفت رفتیم اما در بازی هفته جاری این تیم را با حمایت تماشاگرانش شکست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری خاطرنشان کرد: کار ما در مصاف با نفت بسیار دشوار بود. اینکه می گویند، آبادان برزیلته، بیراه نیست. تماشاگران این تیم در آبادان بی اندازه از تیم شان حمایت می کنند و ورزشگاه جوی دارد که تیم نفت با الگوبرداری از برزیل بازی فوق العاده‌ای را از خود به نمایش می گذارد.

تارتار در ادامه با اشاره به اینکه تیمش راه‌های نفوذ نفت را بسته بود و این تیم به غیر از دقایق پایانی فرصتی روی دروازه زردپوشان شهرری نداشت، خاطر نشان کرد: تیم راه آهن شایستگی شکست تیم نفت را داشت و در نهایت به این هدف رسید.

وی در خصوص عملکرد خود در تیم راه آهن گفت: من 13 هفته تیم راه آهن را هدایت کردم و در این مدت تیمم به 21 امتیاز رسید و تفاضل گل 5+ را از خود برجای گذاشت. به عقیده من این آمار خوب و راضی کننده بود.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری در خصوص اهداف این تیم در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر گفت: هدف ما این است که جایگاه فعلی تیم راه آهن را در جدول رده بندی لیگ برتر حفظ کنیم.

تارتار در خصوص دلایل نوسان تیم فوتبال راه آهن شهرری نیز گفت: علت نوسان تیم ما فقط فنی نیست و حواشی و مسائل دیگر در فراز و نشیب تیم راه آهن تاثیرگذار بوده است. بحث مالی یکی از عوامل ناکامی تیم ما بوده که برطرف نشدن آن در نتایج ضعیف تیم طی هفته‌های اخیر تاثیرگذار بوده است. خوشبختانه بازیکنان تیم راه آهن در بازی مقابل نفت شرایط تیم را درک کرده و هم قسم شدند که تیم پیروز شود که در نهایت به این هدف رسیدیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: هنوز مشکلات مالی تیم برطرف نشده اما مدیرعامل باشگاه راه آهن به بازیکنان قول صددرصد داده است که در اولین تمرین مطالبات آنها را پرداخت کند.

تیم فوتبال راه آهن شهرری در پایان هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 25 امتیاز رتبه دهم جدول رده بندی را در اختیار دارد.