حضور میراث فرهنگی ایلام در 12 نمایشگاه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌های اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: معرفی جاذبه‌های گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان و همچنین جذب سرمایه‌گذار از اهداف حضور در این نمایشگاه‌ها بوده است.



علی قاسم پور افزود: همچنین از دیگر اقدامات معاونت در این مدت می‌توان به تهیه اقلام تبلیغاتی جهت ستاد تسهیلات سفر استان اشاره کرد که هر سال پیش از فرا رسیدن ایام نوروز این اقلام برای توزیع میان مسافران ورودی به استان تهیه می‌شود.



این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام خاطرنشان کرد: معرفی جاذبه‌های گردشگری در تلویزیون های شهری بخشی دیگر از فعالیت‌های معاونت در سال‌های اخیر بوده است.



وی در پایان با اشاره به برگزاری 28 نمایشگاه و جشنواره استانی در دو سال اخیر گفت: برگزاری این میزان نمایشگاه و جشنواره استانی همچون شرکت در نمایشگاه ‌های گردشگری، به منظور معرفی جاذبه‌های گردشگری استان صورت گرفته است.

