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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

در پی بیانیه ناتو محرز شد؛

تکذیب خبرسازی درباره نقش ایران در انتقال اسلحه به طالبان

تکذیب خبرسازی درباره نقش ایران در انتقال اسلحه به طالبان

در حالی که روزنامه تایمز لندن و برخی دیگر از شبکه های غربی روز گذشته در اقدامی مشکوک از بازداشت یک فرد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اتهام دست داشتن در انتقال اسلحه به طالبان در افغانستان خبر داده بود، ناتو در بیانیه ای رسمی این مسئله را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، روز گذشته برخی از منابع خبری در غرب به ویژه روزنامه تایمز لندن به طور گسترده ای به پوشش خبر نقش ایران در انتقال اسلحه به نیروهای طالبان منتشر کردند.

این در حالی است که ناتو در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: فردی که اخیرا در جنوب افغانستان به اتهام مشارکت در انتقال سلاح به نیروهای طالبان بازداشت شده است، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیست.

پیش از این برخی از شبکه ها و رسانه های غربی به نقل از ایساف (نیروهای خارجی کمک به برقراری امنیت در افغانستان) از بازداشت یک فرد وابسته به سپاه پاسداران در جنوب افغانستان به اتهام انتقال اسلحه به طالبان خبر داده و آن را به طور گسترده و جنجالی پوشش می دادند.

البته این نخستین بار نیست که رسانه های غربی درصدد جوسازی علیه ایران در افغانستان و عراق بوده اند که البته با کشف دروغین بودن تمامی این خبرسازیها در سالهای اخیر، تلاشهای آنها ناکام مانده است.

کد مطلب 1216916

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