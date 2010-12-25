تکذیب خبرسازی درباره نقش ایران در انتقال اسلحه به طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، روز گذشته برخی از منابع خبری در غرب به ویژه روزنامه تایمز لندن به طور گسترده ای به پوشش خبر نقش ایران در انتقال اسلحه به نیروهای طالبان منتشر کردند.

این در حالی است که ناتو در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: فردی که اخیرا در جنوب افغانستان به اتهام مشارکت در انتقال سلاح به نیروهای طالبان بازداشت شده است، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیست.

پیش از این برخی از شبکه ها و رسانه های غربی به نقل از ایساف (نیروهای خارجی کمک به برقراری امنیت در افغانستان) از بازداشت یک فرد وابسته به سپاه پاسداران در جنوب افغانستان به اتهام انتقال اسلحه به طالبان خبر داده و آن را به طور گسترده و جنجالی پوشش می دادند.

البته این نخستین بار نیست که رسانه های غربی درصدد جوسازی علیه ایران در افغانستان و عراق بوده اند که البته با کشف دروغین بودن تمامی این خبرسازیها در سالهای اخیر، تلاشهای آنها ناکام مانده است.