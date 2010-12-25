  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

"طبقه سوم" چهار میلیون فروش کرد

"طبقه سوم" چهار میلیون فروش کرد

فیلم "طبقه سوم" ساخته بیژن میرباقری در سینماهای تهران به فروش چهار میلیون و پانصد هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی این فیلم در تهران سه روز است که آغاز شده و تا کنون به فروش چهار میلیون و پانصد هزار تومان دست یافته است. "طبقه سوم" هم اکنون در سینماهای فرهنگ، اریکه ایرانیان، آزادی، ملت و زندگی به روی پرده است.

 "طبقه سوم" روایت روابط و اتفاقاتی است که برای دو دختر در یک شب تا صبح  رخ می‌دهد .در این فیلم مهناز افشار، پگاه آهنگرانی، مهرداد ضیایی و پاشا رستمی ایفای نقش می‌کنند.

عوامل تولید "طبقه سوم" عبارتند از نویسنده و کارگردان: بیژن میرباقری، مدیرفیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، طراح صحنه و لباس: فاضل ژیان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا بزدوده، مدیرتولید: محمدحسین شهباززاده. تهیه‌کننده: علیرضا قاسم‌خان و ناجی هنر.
 
پخش این فیلم برعهده هدایت فیلم است. میرباقری تا کنون ساخت "ما همه خوبیم"، "روز بر می آید" و"دوزخ، برزخ، بهشت" را در کارنامه کاری خود دارد.  
 
کد مطلب 1216917

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها