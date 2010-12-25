"طبقه سوم" چهار میلیون فروش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی این فیلم در تهران سه روز است که آغاز شده و تا کنون به فروش چهار میلیون و پانصد هزار تومان دست یافته است. "طبقه سوم" هم اکنون در سینماهای فرهنگ، اریکه ایرانیان، آزادی، ملت و زندگی به روی پرده است.

"طبقه سوم" روایت روابط و اتفاقاتی است که برای دو دختر در یک شب تا صبح رخ می‌دهد .در این فیلم مهناز افشار، پگاه آهنگرانی، مهرداد ضیایی و پاشا رستمی ایفای نقش می‌کنند.

عوامل تولید "طبقه سوم" عبارتند از نویسنده و کارگردان: بیژن میرباقری، مدیرفیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، طراح صحنه و لباس: فاضل ژیان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا بزدوده، مدیرتولید: محمدحسین شهباززاده. تهیه‌کننده: علیرضا قاسم‌خان و ناجی هنر.

پخش این فیلم برعهده هدایت فیلم است. میرباقری تا کنون ساخت "ما همه خوبیم"، "روز بر می آید" و"دوزخ، برزخ، بهشت" را در کارنامه کاری خود دارد.

