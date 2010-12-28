حجت الاسلام و المسلمین سیدجلال یحییزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب، افزود: در حال بررسی مشکل تیراندازان هستیم. من برای حل این مشکل به سازمان تربیتبدنی و وزارت دفاع نامه زدهام و در صحن مجلس هم به آن تذکر دادهام.
وی با بیان اینکه در این خصوص مکاتبات لازم صورت گرفته است و امیدواریم هرچه زودتر با توجه به موفقیتهای رشته تیراندازی در سال اخیر مشکلات تیراندازان حل شود، افزود: تجهیز رشتههای ورزشی به خصوص تیراندازی جزو ضرورتهای ورزشی کشور است. این رشته جزو رشتههای پرمدال است و با تلاش در این سالها نشان داده که زمینه خوبی برای آینده موفقتر دارد. الان زمان کشمکش نیست به همین دلیل ما دنبال حل مشکل هستیم تا در آینده شاهد ورود تجهیزات مدرن تیراندازی به کشور باشیم.
قضاوت در مورد فدراسیونها برعهده سازمان تربیت بدنی است
وی در پاسخ به این پرسش که "از روز شنبه کار ارزیابی و بررسی عملکرد فدراسیونهای ورزشی در بازیهای آسیایی گوانگجو آغاز شده است، آیا مجلس بر این ارزیابیها نظارت و دخالت خواهد کرد؟"، گفت: مثبت یا منفی بودن عملکرد فدراسیونها در این بازیها و قضاوت در مورد عملکرد آنها را برعهده سازمان تربیتبدنی میگذاریم.
وی در همین خصوص افزود: سوابق فعالیت، مدالآوری و امکانات فدراسیونها در این سالها مشخص بوده است. بودجههای تزریق شده به فدراسیونها، امکانات در نظر گرفته شده، جایگاه قبلی و جدید فدراسیون، مدالهای قبلی و قولهای مسئولان فدراسیونها شاخصهای خوبی برای ارزیابی عملکرد فدراسیونها هستند.
یحییزاده خاطرنشان کرد: برخی از رشتهها همچون ووشو، کشتی، تکواندو، تیراندازی و حتی هندبال عملکرد بسیار خوبی داشتند و انتظارات را برآورده کردند اما برخی هم نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.
تغییرات باید منطبق بر قوانین و اساسنامه فدراسیونها باشد
نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "آیا در این شرایط که فاصلهای کمتر از دوسال برای حضور در المپیک داریم تغییر برخی روسای فدراسیونها به صلاح شرایط ورزش کشور است یا خیر؟"، تاکید کرد: تغییرات در فدراسیونها باید طبق اساسنامهها و آیین نامههای مرتبط صورت بگیرد. مانند فدراسیون فوتبال که اساسنامه مستقل دارد و تغییر در آن امکانپذیر نیست و فیفا هرگونه دخالت و انتخاب رئیس در آن را ممنوع کرده و برعهده مجمع گذاشته است. حتی در برخی از فدراسیونها تغییرات نمیتواند بیتوجه به افکار عمومی صورت گیرد.
در صورت لزوم اعلام نظر میکنیم
سیدجلال یحییزاده با بیان اینکه در مابقی رشتهها هم باید تغییرات طبق روشهای جاری و قانونمند خودش صورت بگیرد، بیان کرد: در صورتیکه از مجلس در خصوص ارزیابیها سئوال شود یا نظری بخواهند اعلام نظر خواهد کرد در غیر اینصورت مسئلهای را بیان نمیکنند. البته اگر در جایی ببینیم که کوتاهی در حق ورزشی میشود و آنالیزها به خوبی صورت نمیگیرد نظر خود را اعلام خواهیم کرد.
دریافت یک درصد بودجه به هیچ وجه امکانپذیر نیست اما دنبال راهکار دیگری هستیم
رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر، گفت: اختصاص یک درصد بودجه دولتیها به ورزش از برنامههای آینده حذف شده است و به هیچ وجه امکانپذیر نیست اما میتواند در قالب بودجه سنواتی همچنان مطرح شود. این بودجه حتی در برنامه پنج ساله هم با مخالفت روبهرو شده است و طبق قانون در شرایطی که میتوانست با نیمی از آراء تصویب شود باید با دوسوم رای نمایندگان به تصویب برسد. با این حال ما دنبال راهکاری دیگری هستیم.
یک درصد بودجه سال 89 هنوز به ورزش تزریق نشده است
وی تاکید کرد: هنوز یک درصد بودجه دولتیها در ورزش سال 89 به ورزشیها اختصاص داده نشده است و با وجود تصویب و ابلاغ آن هنوز پولی از این ناحیه به ورزش تزریق نشده است. با این حساب به نظر میرسد باید سراغ این مسئله برویم که به جای سهم این یک درصد، اختصاص این یک درصد یا هر مبلغی ولو پنج درصد از همان ابتدا به ورزش افزوده شود.
یحییزاده ادامه داد: در شرایط فعلی در این برنامه راه باز است و میتوان برای تحقق افزایش این بودجه در سالهای آینده به ورزش اقدام کرد و دولت هم موظف است این بودجه را تامین کند تا در آینده خروجی آن را ببینیم.
بحث رفتن قطبی به موقع مطرح نشد
وی در مورد وضعیت فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: به هر حال فوتبال در یکسال گذشته در همه ردهها ناکام مانده است و دعا میکنیم در جام ملتهای آسیا موفق باشد و بتواند نتیجه درخوری بگیرد. در این فضا فوتبال شرایط حساسی در جام ملتهای آسیا دارد و نباید با صحبتی موجب تضعیف روحیه ورزشکاران شویم.
وی با بیان اینکه خبر تغییر قطبی اشتباه فاحشی بود که صورت گرفت و برخی مسئولان مرتکب آن شدند، گفت: این مسئله که بسیاری از مربیان حتی قبل از بازیهای جام جهانی از رفتن خود مطلع هستند طبیعی است اما این مسئله هیچ وقت بیان نمیشود اما در کشور ما با توجه به اینکه گذشتهها را تنها میبینیم گفتن این مسئله به هیچ عنوان مناسب شرایط نبود و تیم را تضعیف کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم که قول آقای سعیدلو برای کسب نتایج خوب تیم ملی در جام ملتهای آسیا محقق شود و قطبی بتواند با قهرمانی در این مسابقات با نمره 20 به کار خود پایان دهد و حتی شرایطی برای نگه داشتن این مربی فراهم شود. به هر حال باز هم معتقدم که حرف رفتن قطبی سخن به موقعی نبود.
بودجه 90 ورزشیها در لایحه بودجه مطرح میشود
یحییزاده در مورد وضعیت بودجه سال آینده ورزش کشور، گفت: لایحه بودجه سال 90 همین روزها در دولت مطرح میشود. ما منتظریم تا ببینیم برنامه پنج ساله دولت چه تکالیفی را برعهدهاش میگذارد تا بتوانیم برنامهریزی دقیقی روی آن تعیین کنیم. این بودجه بزودی به مجلس تقدیم خواهد شد. به هر حال امیدواریم این بودجه و اعتبارات به شکلی به ورزش اختصاص یابد که بتوانیم در المپیک 2012 لندن به خوبی ظاهر شویم.
گزارش تحقیق و تفحص ورزشیها بزودی کامل می شود
وی در پایان به خبرنگار مهر گفت: طرح تحقیق و تفحص ورزش در مجلس شورای اسلامی روزهای پایانی خود را می گذراند و ظرف چند روز آینده تکمیل و برای قرائت به مجلس ارائه میشود.
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