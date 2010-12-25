آغاز دوره مربیگری درجه C فوتبال در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این دوره مربیگری با حضور مربیان دارای درجه D از سراسر استان همدان در مجموعه ورزشی شهرداری همدان برگزار می شود.

این کلاس توسط بهروز معین مدرس بین المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا تدریس می شود و محمد رحیم رهی سرپرستی کلاس را به عهده دارد.

دوره مربیگری درجه C فوتبال تا 12 دی ماه سال جاری ادامه دارد و پس از برگزاری کلاس های تئوری و عملی در روز پایانی امتحان کتبی و عملی از شرکت کندگان گرفته می شود.