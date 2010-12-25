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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

آغاز دوره مربیگری درجه C فوتبال در همدان

آغاز دوره مربیگری درجه C فوتبال در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: چهارمین دوره مربیگری درجه C کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از ظهر شنبه با شرکت 24 مربی در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این دوره مربیگری با حضور مربیان دارای درجه D از سراسر استان همدان در مجموعه ورزشی شهرداری همدان برگزار می شود.

این کلاس توسط بهروز معین مدرس بین المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا تدریس می شود و محمد رحیم رهی سرپرستی کلاس را به عهده دارد.

دوره مربیگری درجه C فوتبال تا 12 دی ماه سال جاری ادامه دارد و پس از برگزاری کلاس های تئوری و عملی در روز پایانی امتحان کتبی و عملی از شرکت کندگان گرفته می شود.

لازم به ذکر است: هیئت فوتبال استان همدان در سال جاری 9 دوره مربیگری را در سطوح مختلف برای آقایان و بانوان برگزار کرده است که از مهمترین آن برگزاری کلاس مربیگری درجه B کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است.

کد مطلب 1216919

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