افزایش ظرفیت پردازش زباله تا پایان بهمن به 7500 تن در روز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلخورانی در مورد انتقال مرکز دفن زباله از کهریزک به نقطه دیگری از تهران، که چندی پیش از سوی مسئولان وزارت کشور و استانداری تهران مطرح شده بود، اظهار کرد : بنا بر قانون، بررسی و تصمیم گیری در مورد این مسئله به عهده کارگروه ملی پسماند کشور بوده که من نیز عضو آن کمیسیون هستم وبه طور کل، بحث انتقال کهریزک و تصمیم گیری در مورد شناسایی زمین مناسب برای این امر، جزو وظایف شهرداری تهران محسوب نمی شود.

وی با بیان اینکه ما در شهرداری تهران از انتقال کهریزک استقبال می کنیم، منتها تاکنون زمینی با مشخصات مورد نیاز برای دفن و امحاء زباله شناسایی و به ما معرفی نشده است، تصریح کرد: البته زمین هایی پیشنهاد شده اما از ویژگی های مناسب برای امحاء زباله برخوردار نبوده و سازمان محیط زیست نیز ایراداتی بر آنها داشته است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه کار انتخاب زمین اقدامی دشوار و زمان بر بوده عنوان کرد : شهرداری وظیفه مسقیمی برای انتقال کهریزک نداشته، اما به طور کلی از این مسئله استقبال می کند.

کلخورانی با اشاره به اینکه مجموعه آرادکوه به دلیل ساختارش، حداقل تا 30 سال دیگر غیر قابل تغییر است، خاطرنشان کرد: انتقال کهریزک وایجاد یک مجموعه جدید حتما فرصت خوبی برای شهر تهران به شمار می رود تا بتوانیم از پتانسیل های جدید به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی افزود: در ضمن با بحث تبدیل زباله به برق که هم اکنون در شهرداری تهران مطرح شده، رسوب زباله به حداقل رسیده و کار دشوار انتخاب زمین نیز سهولت می یابد.