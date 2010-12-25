خاسب درباره برگزاری این کارگاه آموزشی به خبرنگار مهر گفت: قرار است از 20 دی‌ماه دوره دوم کارگاه‌های آموزشی بازیگری تئاتر را در فرهنگسرای مترو برگزار کنیم.

این کارگردان و مدرس جوان تئاتر افزود: ترم دوم کارگاه آموزشی بازیگری تئاتر دارای دو بخش است. یک بخش اختصاص به هنرجویان ترم اول کارگاه دارد که به دوره جدید راه پیدا کرده‌اند و بخش دیگر هم به هنرجویانی که تازه ثبت‌نام کرده‌اند اختصاص دارد.



خاسب که با هنرجویان ترم اول این کارگاه آموزشی نمایش "هفت" را در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد درباره خروجی اجرایی ترم دوم کارگاه بازیگری تئاتر فرهنگسرای مترو یادآور شد: هدف ما از برگزاری این کارگاه آموزش تا اجرا است. این بستگی به تلاش هنرجویان ترم دوم دارد که این کارگاه آموزشی خروجی اجرایی داشته باشد یا نه.



این دوره هم همچون دوره اول با حضور علی‌اصغر دشتی، حمید پورآذری و یاسر خساب برگزار می‌شود.علاقه‌مندان جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی بازیگری تئاتر می‌توانند به فرهنگسرای مترو واقع در ایستگاه متروی شهید بهشتی تهران مراجعه کنند.