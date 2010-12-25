78 نقطه شهر رشت برای نصب استندهای مناسبتی تعیین شد

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای ساماندهی تبلیغات شهری و حذف داربستها، 28 نقطه جدید برای نصب استند تعیین شد که با احتساب 50 نقطه قبلی درمجموع 78 نقطه از سطح شهر استندهای برای گرامیداشت مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با هدف تسهیل در اطلاع رسانی ادارات و دستگاههای اجرایی نیز آئین نامه ای تدوین شده که به موجب آن دستگاههای اجرایی می توانند ضمن عقد قرارداد با شهرداری و رعایت ضوابط، در محوطه مربوطه یا مجاورت سازمان خود نسبت به نصب استند اقدام کنند.

رئیس شورای اسلامی رشت همچنین از دیدار مردم گیلان با رهبر فرزانه انقلاب خبر داد و گفت: این دیدار با همت و پیگیریهای حضرت آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان با حضور جمعی از مسئولان و پنج هزار نفر از مردم ولایتمدار استان روز هشتم دیماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

وی یادآورشد: استقبال پرشور مردم گیلان در سفر مقام معظم رهبری به این استان هنوز در اذهان باقی است و این دیدار تجدید بیعتی با مقام عظمی ولایت است.