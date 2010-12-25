مرمت شش بنای تاریخی ایلام پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: مرمت این بناهای تاریخی در سال جاری انجام و به اتمام رسیده است.



محمدجواد خانزادی افزود: این شش اثر تاریخی بر اساس طرح مرمت تهیه شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرمت شدند.



وی خاطرنشان کرد: این آثار تاریخی شامل قلعه شیاخ، قلعه والی، بنای جهانگیرآباد، پل گاومیشان، بنای کهره و کاخ فلاحتی می‌شود.



این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: از میان این آثار مرمت شده چهار اثر شامل بنای جهانگیر آباد،پل گاومیشان،بنای کهره و کاخ فلاحتی علاوه بر مرمت، حفاظت اضطراری شدند.



معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: همچنین 16 طرح تعیین عرصه و حریم توسط معاونت تهیه و برای تصویب نهایی به دفتر مرکزی ثبت و حرایم ارسال شده است.



