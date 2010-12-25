42 تولیدکننده گلستان نمونه کشوری هستند

محمد سبزه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: انتخاب این نمونه ها در زمینه های دام، طیور، زراعت، شیلات، باغبانی، منابع طبیعی، تعاون روستایی، امور اراضی، حفظ نباتات، ترویج، عشایری، صنایع کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه همه ساله ستادی تحت عنوان ستاد انتخاب تولیدکنندگان برتر استان در این سازمان تشکیل می شود، گفت: هدف از این برنامه، معرفی الگوهای برتر بخش کشاورزی و تجلیل از آنهاست که نقش مهمی در تولید غذای جامعه ایفا می کنند.

این مسئول یادآور شد: امسال نیز حدود 40 نفر در 40 رشته مرتبط با بخش کشاورزی بعنوان تولیدکننده نمونه در استان گلستان انتخاب می شوند و مورد تجلیل قرار می گیرند.

بیش از 90 نوع محصول کشاورزی در گلستان تولید می شود.