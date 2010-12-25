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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

42 تولیدکننده گلستان نمونه کشوری هستند

42 تولیدکننده گلستان نمونه کشوری هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی گلستان اعلام کرد: از سال 1362 تا پایان سال گذشته نزدیک 700 نفر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بعنوان تولیدکننده نمونه برگزیده شدند که 42 نفر از آنها نمونه کشوری هستند.

محمد سبزه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: انتخاب این نمونه ها در زمینه های دام، طیور، زراعت، شیلات، باغبانی، منابع طبیعی، تعاون روستایی، امور اراضی، حفظ نباتات، ترویج، عشایری، صنایع کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه همه ساله ستادی تحت عنوان ستاد انتخاب تولیدکنندگان برتر استان در این سازمان تشکیل می شود، گفت: هدف از این برنامه، معرفی الگوهای برتر بخش کشاورزی و تجلیل از آنهاست که نقش مهمی در تولید غذای جامعه ایفا می کنند.

این مسئول یادآور شد: امسال نیز حدود 40 نفر در 40 رشته مرتبط با بخش کشاورزی بعنوان تولیدکننده نمونه در استان گلستان انتخاب می شوند و مورد تجلیل قرار می گیرند.
 
بیش از 90 نوع محصول کشاورزی در گلستان تولید می شود.
کد مطلب 1216930

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