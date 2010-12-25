امیر کریمی به "بزرگراه" پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این قرار بود حسن کریمی مدیریت فیلمبرداری این فیلم را بر عهده بگیرید اما به دلیل تغییر زمان فیلمبرداری "بزرگراه" و همچنین حضور ایشان در فیلم "ساندویچ سرد"، امیر کریمی به جای وی به این فیلم ملحق شد که فیلمبرداری ان از اواسط دی ماه در تهران اغاز خواهد شد.



عباس رستگارپور (صدابردار)، محمدرضا قومی (طراح گریم)، بهرام صحیحی (دستیار اول کارگردان)، مسعود دلیری (مدیر تولید) محمد میرزا محمدی (طراح صحنه و لباس) حسین فیض ابادی( مدیر تدارکات) و مجید صباغ‌بهروز (عکاس) در این فیلم همکاری دارند .



علی‌رضا محمودی‌ایران‌مهر نگارش فیلمنامه "بزرگراه" را برعهده داشته است. این فیلم بیان یک موقعیت تراژدی است که یک روحانی در آن گرفتار می شود.