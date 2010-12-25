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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

500 هتل کشور برای استاندارد شدن به اعتبار مالی نیاز دارند

500 هتل کشور برای استاندارد شدن به اعتبار مالی نیاز دارند

دبیر جامعه هتلداران کشور از اجرای طرح استانداردسازی هتلها با همکاری شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری سمگا خبر داد و گفت: حدود 500 هتل در کشور برای استاندارد شدن به اعتبار مالی نیاز دارند.

خسرو ایرانپور به خبرنگار مهر گفت: از حدود 780 هتل موجود در کشور حدود 500 هتل یک ستاره و دو ستاره وجود دارد که به اعتبار ویژه ای برای مرمت و بازسازی نیاز دارند. این تخصیص اعتبار با همکاری سازمان میراث فرهنگی در حال تحقق یافتن است.

وی ادامه داد: در بحث استانداردسازی هتلها با شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری سمگا اعلام همکاری کرده ایم که در استانها نیز استانداردسازی هتلها به سرانجام برسد و بسترها را آماده کنیم تا پایلوتهایی از هتلهایی با ستاره های مختلف داشته باشیم.

ایرانپور با اعلام اینکه شرکتهای هلدینگ باید هتلها را به مدت سه سال مجهز کنند گفت: استاندارد سازی موضوعی است که باید به صورت مداوم روی آن کار شود.

ایرانپور از استقبال هتلداران در استانها از طرح استانداردسازی خبر داد و گفت: در صدد این موضوع هستیم که طرح استانداردسازی در هتلهای استانها نیز انجام شود و کم کم در این موضوع الگوسازی کنیم.
 

کد مطلب 1216932

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