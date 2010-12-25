500 هتل کشور برای استاندارد شدن به اعتبار مالی نیاز دارند

خسرو ایرانپور به خبرنگار مهر گفت: از حدود 780 هتل موجود در کشور حدود 500 هتل یک ستاره و دو ستاره وجود دارد که به اعتبار ویژه ای برای مرمت و بازسازی نیاز دارند. این تخصیص اعتبار با همکاری سازمان میراث فرهنگی در حال تحقق یافتن است.

وی ادامه داد: در بحث استانداردسازی هتلها با شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری سمگا اعلام همکاری کرده ایم که در استانها نیز استانداردسازی هتلها به سرانجام برسد و بسترها را آماده کنیم تا پایلوتهایی از هتلهایی با ستاره های مختلف داشته باشیم.

ایرانپور با اعلام اینکه شرکتهای هلدینگ باید هتلها را به مدت سه سال مجهز کنند گفت: استاندارد سازی موضوعی است که باید به صورت مداوم روی آن کار شود.

ایرانپور از استقبال هتلداران در استانها از طرح استانداردسازی خبر داد و گفت: در صدد این موضوع هستیم که طرح استانداردسازی در هتلهای استانها نیز انجام شود و کم کم در این موضوع الگوسازی کنیم.

