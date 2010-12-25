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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

در پاسخ به مهر عنوان شد:

استانداران مسئول پاسخگویی به رسانه ها در زمان وقوع حوادث هستند

استانداران مسئول پاسخگویی به رسانه ها در زمان وقوع حوادث هستند

حسین باقری با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی در حوادث غیر مترقبه استانها گفت: بر اساس آیین نامه در حوادث شهری فرمانداران و در حوادث استانی استانداران پاسخگوی حوادث به خبرنگاران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری صبح شنبه در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا در حادثه زلزله کرمان اخبار و آمارهای متناقض از سوی مسئولان هلال احمر، پزشکی و قانونی، اورژانس مخابره می شد گفت: خبرنگاران باید توجه داشته باشند که در حوادث استانی و شهرستانی سازمان مدیریت بحران اطلاع رسانی نمی کند بلکه این اطلاع رسانی باید توسط رئیس مدیریت بحران همان محل حادثه انجام شود.

وی افزود: بر اساس آیین نامه سازمان مدیریت بحران کشور اطلاع رسانی به رسانه ها در بروز حوادث در شهرستانها توسط شخص فرماندار، در استانها توسط استاندار و در صورتی که استانهای مقیم در این حادثه وارد شوند و حادثه تبدیل به بحرانی ملی شود سازمان مدیریت بحران منبع اطلاع رسانی و خبر به رسانه های می شود.

باقری اظهار داشت: به عنوان مثال در حادثه استانی آتش سوزی جنگل در گلستان سازمان مدیریت بحران مسئول اطلاع رسانی نبود و شخص استاندار پاسخگو بود.

رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: فرمانداران و استانداران می توانند برای پاسخگویی به خبرنگاران غیر از خود یک سخنگو را نیز معرفی کنند.

کد مطلب 1216933

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