توسعه صنایع فرهنگی در قم مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده صبح شنبه در بازدید از شهرک صنعتی و بین المللی چاپ و نشر قم اظهار داشت: دلسوزان و مسئولان قم بر این باورند که بحث صنعت و فرهنگ از یکدیگر جدا نیستند و توسعه صنعت در استان قم هم منافاتی با وضعیت فرهنگی این شهر ندارد.



وی با اشاره به وجود صنایع متنوع و فراوان فرهنگی بیان داشت: مسئولان و دست اندرکاران استانی و کشوری می‌توانند در این استان به توسعه صنایع مختلف فرهنگی اهتمام ورزند و احداث شهرک صنعتی چاپ و نشر از این گونه صنایع به حساب می‌آید.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ایجاد شهرک صنعتی و بین المللی چاپ و نشر و توسعه سایر شهرک‌های صنعتی را سبب خوشحالی و دلگرمی مسئولان و شهروندان قمی دانست و توضیح داد: متأسفانه قبل از استان شدن قم عنوان می‌شد که قم نیازی به صنعت ندارد و در همین زمان شهرهای مجاور قم با استفاده از حمایتهای دولتی به قطبهای صنعتی تبدیل شدند ولی قم نتوانست به جایگاه اصلی خود برسد.



وی ادامه داد به برکت سفر اول مقام معظم رهبری به قم و استان شدن این شهر و ورود مدیران کارآمد و با تجربه هر روز شاهد پویایی و توسعه شهر هستیم.



حاجی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود نزدیکی صنعت و دانشگاه را مد نظر قرار داد و تأکید کرد: اگر دانشگاه و صنعت در کنار یکدیگر قرار گیرند آنگاه شاهد خواهیم بود که آموزش‌ها، فعالیت‌ها و حتی مدارک ما نیز هدفمند خواهد شد.



مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم نیز در این بازدید با اشاره به توانمندی‌ها و زیرساخت‌های موجود در سطح شهرک‌های صنعتی استان قم بیان داشت: شرکت شهرک‌های صنعتی قم در کنار ایجاد زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های واحدهای صنعتی در سطح شهرک‌های صنعتی اقدام به آموزش و تأمین نیروهای استانی متخصص و مجرب برای واحدهای صنعتی نموده است.



جعفر فرشچی با اشاره به راه اندازی مرکز جامع علمی و کاربردی شرکت شهرک‌های صنعتی توضیح داد: بیش از ۴۵۰ دانشجو در رشته‌های کاردانی فنی که این رشته‌ها مورد نیاز واحدهای صنعتی هستند در حال تحصیل می‌باشند.

