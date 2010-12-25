اتباع فاقد کارت آمایش شش در فارس برای دریافت اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی فرهادی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ارایه برگه طرح آمایش شش روبه اتمام است و از روز دوشنبه هر کدام از اتباع بیگانه که فاقد این برگه باشند دستگیر می شوند.

وی ادامه داد: مدیران مدارس استان نیز توجه داشته باشند که هرگونه تحصیل فرزندان اتباع بیگانه در فارس باید همراه با داشتن برگه آمایش شش باشد ودر غیر این صورت در صورت مشاهد ثبت نام اتباع فاقد این برگه مدرسه متخلف شناخته خواهد شد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص دلیل عدم توجه به اخراج کامل افاغنه در استان گفت: دو بحث کلی در این خصوص مطرح است که شامل مباحث حاکمیتی و مردمی است.

فرهادی تاکید کرد: متاسفانه در برخورد با اتباع بیگانه برخی از دستگاه های اجرایی نیز دستورات کامل قانون را اجرایی نمی کنند در حالیکه اگر همان میزان قانون نیز اجرا شود به طور کلی شاهد بهتر شدن وضعیت فعلی خواهیم بود.

وی تصریح کرد: برخی از نهادها نیز برای سرویس دهی بهتر به افاغنه رقابت دارند در صورتیکه این گونه عملکرد آنها به هیچ عنوان قابل درک نیست و تعدادی دیگری از سازمانها و نهادها نیز طرح برخورد با اتباع بیگانه را با شرط و شروط اجرا می کنند در حالیکه تمامی دستگاه های مربوطه باید در این راستا حمایتهای لازم را داشته باشند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشخص شدن محل های استفاده از کارگران بیگانه گفت: حوزه کاری این افراد تعریف شده است که تنها در کارهای سخت مجاز به کار هستند و در غیر این صورت عملکرد آنها غیر قانونی است.

فرهادی در خصوص اینکه تحت هیچ شرایطی این اتباع نباید در حوزه سلامت به کارگیری شوند، تصریح کرد: افاغنه به هیچ عنوان اجازه کار در حوزه هایی که مربوط به سلامت افراد باشد را ندارند که در این خصوص بازرسان بهداشت و بازرگانی باید به این موضوع توجه کامل داشته باشند.

وی در بحث کارت دار کردن اتباع بیگانه نیز افزود: افرادی که در طرح سرشماری مشخصات خود را ثبت نکرده باشند دستگیر می شوند و از طرفی باید توجه کرد که ارایه برگه از جانب افاغنه نشان از داشتن مجوز کار در استان نیست بلکه این افراد در صورت انجام کارهای خلاف دستگیر خواهند شد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر جایگاه استان در خصوص حضور اتباع بیگانه در گشور گفت: در حال حاضر استان فارس دارای 70 هزار اتباع بیگانه مجاز است ولی به صورت کلی فارس پس از استانهای تهران و اصفهان رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.