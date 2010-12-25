اهدای لوح به متکی در کمیسیون امنیت ملی/ پاسخگویی نجار به سئوالات 15نماینده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص شیوه عزل متکی وزیر خارجه مبتنی بر تبصره بند 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و مراسم تقدیر از زحمات منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در دستور کار جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دارد.

بنده 6ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس به این شرح است: کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از دستگاههای مختلف ذی‌ربط به نمایندگی از سوی مجلس شورای اسلامی و تهیه گزارش جامع سالیانه که در برگیرنده مسیر تحولات و پیشرفت‌ها و عملکرد بخش‌های تخصصی کشور و گویای وضع اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی.

به گزارش مهر به گفته حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه علاوه بر استماع گزارش منوچهر متکی از عملکرد این وزارتخانه در خصوص اقدامات صورت گرفته با اهدای لوح تقدیری از خدمات وی قدردانی خواهد شد.

سردار وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیورهای مسلح کشور نیز سه شنبه برای پاسخ گویی سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، سئوال مشترک ضیاءاله اعزازی ملکی، مهدی عیسی زاده، رضا علیزاده و ولی اسماعیلی نمایندگان بناب، میاندوآب، تکاب، شاهین دژ، ورزقان و گرمی و سئوال محسن کوهکن نماینده لنجان در کمیسیون امنیت ملی حاضر می شود.

همچنین مصطفی محمد نجار وزیر کشور نیز در این روز برای پاسخ گویی به سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، سئوال الیاس نادران نماینده تهران، سئوال قدرت اله علیخانی نماینده قزوین،سئوال مهدی سنایی نماینده نهاوند، دو سئوال محمدکرمی راد نماینده کرمانشاه، سئوال محمد علی پرتوی نماینده سردشت، سئوال عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ، سئوال محمدرضا خباز نماینده کاشمر، سئوال اقبال محمدی نماینده مریوان، دو سئوال سید احمدرضا دستغیب( فخرالدین) نماینده شیراز، سئوال جلال محمود زاده نماینده مهاباد، دو سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه و سئوال مشترک حسینعلی شهریاری، احمد علی کیخا و عباسعلی نورا نمایندگان زاهدان، زابل، زهک و میانکنگی در این کمیسیون حضور می یابد.

این گزارش‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت می‌گردد.