آمادگی تهران و آنکارا برای همکاری امنیتی/ بیانیه اکو در محکومیت جنایت چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور که برای شرکت در سومین نشست وزیران کشور اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی ، اکو به استانبول سفر کرده است، در پایان این نشست با همتای ترکیه ای خود دیدار و در مورد مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه ای گفت و گو کرد.

وزیر کشور اظهارداشت: ایران برای توسعه همکاری های خود با ترکیه به منظور اجرای مفاد بیانیه پایانی نشست امروز وزیران کشور عضو اکو آمادگی دارد.

نجار با تاکید بر لزوم همکاریهای مرزی دو کشور و تداوم همکاریهای کمیسیون مشترک همکاریهای امنیتی، فعالتر شدن همکاریهای امنیتی استانهای مرزی دو کشور را خواستار شد.

بشیر آتالای، وزیر کشور ترکیه نیز با ابراز خشنودی از روند همکاری های امنیتی دو کشور خواهان گردهمایی معاونان وزارتخانه های کشور ایران و ترکیه برای پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک امنیتی در آینده نزدیک شد.

وزیران کشور ایران و ترکیه با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای مفاد بیانیه پایانی نشست امروز وزرای کشور اکو اعلام کردند که در این خصوص از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

همچنین بیانیه پایانی نشست امروز وزیران کشور عضو اکو، سومین اجلاس وزرای کشور اکو، تروریسم را تهدید جدی برای صلح و ثبات در منطقه اکو ارزیابی می کند و بر لزوم توسعه همکاریها برای مقابله با بلای قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جرایم سازمان یافته تاکید دارد.

این بیانیه همچنین می افزاید: وزرای کشور اکو همه انواع حملات تروریستی در منطقه اکو را بخصوص حمله بمب گذاری اخیر در چابهار ایران را محکوم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در 1984 تاسیس شد و کشورهای افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در 1992 به این سازمان ملحق شدند.