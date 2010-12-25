این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتاب تاریخچه و تحلیل چارپاره از آغاز تاکنون است و چگونگی شکل‌گیری و جایگاه آن در ادبیات معاصر امروز را بررسی می‌کند.

وی اظهار کرد: در این کتاب توضیحاتی از ابتدای شکل‌گیری قالب چارپاره و شاعرانی که به این قالب پرداخته‌اند، ارائه شده است.

میرجعفری با تاکید بر این موضوع که قالب چارپاره یکی از جدیدترین قالب‌های شعر سنتی است، بیان کرد: در حقیقت چارپاره پلی میان شعر سنتی و شعر نو ایجاد کرده است. شاعرانی که نگاه نو و بدیع‌تری به شعر داشته‌اند در دوران مشروطیت از گذرگاه چارپاره به شعر نو رسیده‌اند.

وی درباره بخش‌های گوناگون این کتاب اینچین توضیح داد: شکل‌گیری قالب چارپاره، نخستین شاعرانی که درقالب چارپاره شعر سروده‌اند، موضوعاتی که در این قالب پرداخته شده است، نسبت قالب چارپاره در ارتباط با دیگر قالب‌های سنتی و مشخص کردن تشابهات و تمایزات چارپاره با آن قالب‌ها، ظرفیت‌های قالب چارپاره و به‌کارگیری این قالب در شعرهای کودک و نوجوان از جمله بخش‌های این کتاب هستند.

این شاعر با اشاره به اینکه این کتاب، موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشدش بوده است،‌ بیان کرد: این پایان‌نامه زیر نظر استاد محمدرضا ترکی نوشته شده است.



"چارپاره" از سوی انتشارات "فصل پنجم "منتشر و راهی بازار نشر می‌شود.

وی همچنین از انتشار کتاب "اورکین گربه" برمبنای زندگینامه شخصی خود خبر داد و عنوان کرد: این کتاب از مجموع دستانک‌های به‌هم متصل تشکیل شده که زندگی شخصی‌ام را بیان می‌کند.

میرجعفری ادامه داد: این کتاب را انتشارات قو راهی بازار خواهد کرد.