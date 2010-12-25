به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی اولین ساخته بلند سینمایی محمد آهنگرانی در مقام کارگردانی است که به تهیهکنندگی رضا آشتیانی تهیه میشود.
در حال حاضر لوکیشن گروه در منطقه ولنجک و فیلمبرداری به تازگی شروع شده است. فیلم سینمایی "سرخابی" درباره قشری از جامعه است و داستان چند همسایه در یک آپارتمان به تصویر کشیده میشود.
در این فیلم سینمایی در کنار اکبر عبدی، اکرم محمدی، میرطاهری مظلومی، سیدمهرداد ضیایی، فلور نظری، نیوشا ضیغمی، مهران احمدی، کنعان کیانی، هیلا اکرانی و ... بازی میکنند.
محمد آهنگرانی پیش ازاین مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان پروژههای مختلف سینمایی از جمله " سلام بر عشق"، "آقای هفت رنگ"، "زنها فرشتهاند"، "کلاغپر"و... بوده است.
رضا آشتیانی تهیه فیلمهای سینمایی "شهر اسفنجی"، "خاک سرد" و ... را در کارنامه دارد.
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