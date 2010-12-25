به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده در حاشیه یازدهمین مجمع عمومی اتحادیه فوتبال باشگاه های کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: جوانها فوتبالدوست دوست دارند همه بازیها را ببینند و تنها نباید بازی استقلال و پرسپولیس به صورت زنده از تلویزیون پخش شود من خودم همیشه تمام بازیها را نگاه می‌کنم من که این گونه باشم شما ببینید جوانان چقدر علاقه مند هستند.

وی اضافه کرد: ما به عنوان مسئولان در باشگاه ها درگیر مسائل اجرایی هستیم و بهتر است اتحادیه فوتبال در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

سرپرست باشگاه استقلال گفت: من حاضرم 100 میلیارد تومان برای تاسیس شبکه ورزش بدهم تا همه بازیها و مسابقات در آن به صورت زنده پخش شود. البته دنبال مسائل سیاسی نیستم و تنها می خواهم با این کار به علاقه مندان در فوتبال کمک کنم. حتی حاضریم از صدا و سیما ناظری برای ما گذاشته شود زیرا هدف ما تنها خدمت به ورزش فوتبال است

فتح الله زاده در پایان گفت: ارگانی مثل سازمان ملی جوانان 60 میلیارد تومان بودجه می گیرد که جوانان را جذب کند اما برای جوانان کار لازم را انجام نمی دهد. اما فوتبال دارد جوانان را جذب می کند.