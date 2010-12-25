به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه صبح شنبه در نشست دستاوردهای دومین همایش ایرانیان خارج از کشور افزود: مسایل مربوط به مهاجرت نخبگان تنها داخلی نیست که در کنترل ما باشد و عوامل بیرونی و خارجی هم در آن موثر هستند.

وی تصریح کرد: می‌توانیم به جای استفاده از حضور فیزیکی از اندیشه ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم که شرط آن ارتباط مستمر و موثر با آنها است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایرانیان مقیم خارج سرمایه‌های ارزشمندی برای کشور ما هستند که باید ظرفیت‌های آنها شناسایی و در جهت اهداف و منافع کشور استفاده شود، گفت: در همایش ایرانیان خارج از کشور ایرانیان فرهیخته و نخبه که در شرکت‌های تولیدی خارجی فعالیت دارند شناسایی شدند و ارتباط موثری با آنها برقرار شد که در این زمینه می‌توان به همکاری پژوهشی با شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیل در فرآیند سازی نتایج تحقیقات و تبادل فناوری‌ها اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از ایرانیان حاضر در این همایش با پیشرفت‌های ایران در حوزه علم و فناوری آشنا نبوده و دستاوردهای ایران در این زمینه برایشان غیرمنتظره بود افزود: با برپایی این همایش 31 ایده از سوی محققان ایرانی خارج از کشور ارایه شد که یکی از آنها طرح کلان BCSمعروف به طرح پالایشگاهی که با همکاری دانشگاه تبریز در شرف نهایی شدن است.

سلطانخواه با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان از 40 نخبه ایرانی در حاشیه این همایش دعوت کرده و نشست‌های جداگانه‌ای با آنها برگزار شد، گفت: موضوع علم منفک از بقیه موضوعات مانند اقتصاد، فرهنگ و سیاست نیست و این حوزه‌ها در علم و فناوری تاثیرگذارند.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز دیپلماسی یکی از ابزارهای اساسی علم و فناوری است گفت: تاثیر این ابزار در چانه زنی کشورها به وضوح دیده می‌شود و به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌توان با ارایه فناوری به دیگر کشورها امتیازاتی از آنها گرفت و در واقع فناوری عامل قدرت بوده و باعث حصول دیگر قدرت‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی می‌شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه کشورهای دارای فناوری در عرصه جهانی نیز بهتر حاضر می‌شوند، گفت: ایران روابط خوبی با کشورهای آمریکای لاتین، آفریقایی و کشورهای همسایه دارد که عمده این روابط به دلیل افراد تاثیرگذار در این کشورها است.

وی افزود: باید این مناسبات بین‌المللی را دایمی و پایدار کنیم چرا که ممکن است با تغییر شخصیت‌ها و یا نفاق افکنی دشمنان این روابط دچار تزلزل شود که باید مناسبات بین‌المللی را عمق دهیم و این مهم میسر نمی‌شود مگر اینکه از ابزار علمی و فناوری استفاده کنیم.

سلطان خواه با بیان اینکه ایران می‌تواند از طریق ارایه فناوری و محصولات دانش‌بنیان برای توسعه و بهبود روابط خود در دنیا استفاده کند، گفت: ایران در عرصه فناوری پیشرفت‌های خوبی دارد که باید برای کشورهای دیگر نهادینه شود و باید این کشورها بدانند به واسطه ارتباط با ایران نه تنها استعمار نمی‌شوند بلکه زمینه رشد آنها بر اثر تبادل فناوری ایجاد می‌شود و این ارتباط برای آنها نافع است.

وی با ارایه پیشنهاد ایجاد برندی در زمینه علم و فناوری ایران، گفت: با پیش‌بینی این برند فناوری ایران به کشورهای دیگر عرضه شده و آنها در حوزه فناوری ایران را به این اسم خواهند شناخت. مانند بحث انرژی هسته‌ای که ایران شعار "انرژی هسته‌ای برای همه و بمب اتمی برای هیچکس" را اعلام کرد باید شعرای در زمینه فناوری مطرح کنیم که می‌تواند شعاری مانند "تکنولوژی در خدمت صلح" باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید ایران در تمامی جوامع بین‌المللی و کلوپها حضور فعال و موثر داشته باشد، ادامه داد: همانند کلوپ انرژی هسته‌ای که هم اکنون عضو آن هستیم باید در کلوپهای دیگری مانند نانو که در حال شکل‌گیری است نیز عضو شویم.

وی با تاکید بر اینکه باید دیپلماسی هم به عنوان ابزاری در خدمت توسعه و فناوری قرار گیرد که تا کنون به این مهم به طور جدی پرداخته نشده افزود: می‌تواند ابزار سیاست برای تبادل و انتقال فناوری به داخل کشور استفاده کرده و همچنین ارایه دستاوردهای داخلی به دنیا استفاده کنیم.

سلطانخواه تاکید کرد: می توان از طریق سفارتخانه‌ها از کانال رسمی برای فعال‌سازی ظرفیت ایرانیان متخصص فعال در قطب‌های فناوری استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید تسهیلاتی برای ثبت اختراعات ایرانیان خارج از کشور در داخل ایجاد شود، گفت: با ایجاد چنین مرکزی و تقبل بخشی از هزینه‌های ثبت این اختراعات می‌توان ایرانیان را برای ثبت اختراعات در داخل کشور ترغیب کرد. همچنین می‌توان مناطق آزاد ویژه نخبگان مانند چین در کشور ایجاد کنیم که در آن خرید و فروش فناوری انجام شود چرا که فناوری یک کالای تجارت پذیر است.