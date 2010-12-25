دومای روسیه تصویب نهایی پیمان استارت را به سال آینده موکل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، البته دوما این پیمان را به صورت مشروط تصویب کرده و تصویب کلی و نهایی آن به سال آینده میلادی موکل شده است.

نمایندگان دومای روسیه با 350 رای موافق و 58 رای مخالف معاهده جدید استارت را در رای ‌گیری اولیه تصویب کردند اما این قانونگذاران اعلام کردند که رای ‌گیری نهایی به بازگشت آنها پس از تعطیلات سال نو در 11 ژانویه (21 دی) موکول می شود.

پارلمان روسیه به طور طبیعی پیشتر معاهده‌ های بین‌ المللی را یک مرتبه به رای می گذاشت اما این بار قانونگذاران روسی اعلام کردند که آنها به زمان بیشتری برای بررسی این معاهده نیاز دارند.

در عین حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این لایحه متن معاهده را تغییر نخواهد داد.

تایید اولیه این معاهده نشان می‌ دهد که دومای روسیه از این لایحه حمایت می‌ کند.

در معاهده جدید استارت که چند روز پیش توسط سنای آمریکا تایید شد کلاهکهای استراتژیک هسته‌ ای دوکشور به طور چشمگیری کاهش می یابد.