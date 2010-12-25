تبریز میزبان تکواندو جام باشگاههای آسیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کاظم طوفانبخش پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این مسابقات که دوم و سوم اسفند ماه سال جاری در مجموعه ورزشی صدرا برگزار خواهد شد، تاکنون 12 تیم اعلام آمادگی کردند و طی رایزنی های صورت گرفته با فدراسیون تکواندو، قصد داریم تیمی از استان در این رقابت ها حضور یابد.

طوفانبخش تاکید کرد: با حضور تکواندو کاران برجسته ای چون یوسف کرمی و فرزاد عبدالهی در تیم استان، بی شک در این رقابتها موفق خواهیم شد و حتی شانس کسب سکوی قهرمانی را نیز داریم.

مراغه میزبان مسابقات قهرمانی تکواندوی نوجوانان کشور است

نایب رئیس هیئت تکواندو استان همچنین از میزبانی مراغه برای مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان و میزبانی اهر برای مسابقات جایزه بزرگ در رده های سنی جوانان و بزرگسالان در اواخر ماه خبر داد و افزود: تعاملاتی که با مسئولان استانی و فرمانداران و شهرداران شهرستان ها انجام گرفته بدون شک به نفع تکواندو استان خواهد بود.

وی با اشاره به کسب مقام سومی تیم نوجوانان استان در مسابقات لیگ دسته یک و راه یابی به لیگ برتر گفت: همچنین این تیم توانست در مسابقات قهرمانی کشور مقام سوم را کسب کند.

طوفانبخش از توافق با چند اسپانسر مالی خبر داد و افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده از سال آینده در مسابقات لیگ حضور یابیم و علی رغم صنعتی بودن تبریز تابحال در امر اسپانسر موفق نبودیم ولی با هماهنگی های که با مسئولان کارخانه ها صورت گرفته در آینده ای نزدیک با یکی از اسپانسر ها به توافق خواهیم رسید و در لیگ تکواندو تیم داری می کنیم.

نایب رئیس هیئت تکواندو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت کاروان اعزامی ایران به در این دوره از بازی های آسیایی گوانگجو اظهار داشت: کاروان اعزامی ایران در این دوره از بازیهای آسیایی بعد سالها و برای اولین بار خوب ظاهر شد و نسبت به دوره های گذشته پیشرفت زیادی داشت و مقام چهارمی نیز قابل قبول است.

نایب رئیس هیئت تکواندو آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده که هر وقت به جوانان و استعدادیابی بهاء دهیم و بر روی این هدف تمرکز و تفکر کنیم به ارزشهای و مقامات دست خواهیم یافت که نتیجه آن را در عرصه های مختلف مشاهده می کنیم.

طوفانبخش در ادامه موفقیت بانوان تکواندو را بسیار چشمگیر عنوان کرد و افزود: تیم ملی بانوان ما نیز در تمامی ادوار گذشته موفق به کسب مدالی بهتر از برنز نشده بودند و این درحالیست که در این دوره با کسب دو مدال نقره سنت شکنی کردند، هرچند که انتظار حداقل کسب یک مدال طلا را از آن ها داشتیم.

وی افتخار آفرینی ورزشکاران ایرانی در بازیهای آسیایی را نتیجه سرمایه گزاری ، طراحی و برنامه ریزی دولت در ورزش کشور دانست.