به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز، شنبه چهارم دی مهلت ثبت نام و ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره به پایان رسید و از فردا مرحله اول انتخاب و داوری آثار آغاز میشود.
روز پنجم دی مرحله اول انتخاب و داوری آثار رشته سفال و سرامیک با حضور محمدمهدی انوشفر، یعقوب امدادیان، محمدمهدی قانبیگی، ژیلا کامیاب و ایرج محمدی برگزار می شود.
در ادامه، انتخاب اولیه آثار رشته خوشنویسی با حضور نصرالله افجهای، جواد بختیاری، امیراحمد فلسفی، یدالله کابلیخوانساری و مجتبی ملکزاده در همین روز صورت میگیرد.
سپس روز دوشنبه، ششم دی هم انتخاب و داوری مرحله اول رشتههای نقاشی و نگارگری با حضور داوران این دو رشته برگزار میشود. هیآت داوری رشته نقاشی را مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، مهدی حسینی، جلال شباهنگی و منوچهر معتبر برعهده دارند و در رشته نگارگری محمدباقر آقامیری، حسن بلخاری قهی، عباس جمالپور، پرویز حاصلی و مجید مهرگان داوری آثار را انجام میدهند.
در ادامه روز چهارشنبه 8 دی داوری رشته پوستر با حضور مصطفی اسدالهی، صداقت جباری کلخوران، ابراهیم حقیقی، مسعود نجابتی و علی وزیریان انجام میشود.
پنجشنبه 9 دی مسعود زندهروح کرمانی، فرهادسلیمانی، افشین شاهرودی، محمود عبدالحسینی و علیرضا کریمیصارمی آثار بخش عکاسی را داوری میکنند.
مهلت ثبت نام در تمامی بخشهای این جشنواره به پایان رسیده و تنها در بخش بین المللی کاریکاتور ثبت نام از طریق سایت ایران کارتون ادامه دارد.
آثار بخش کاریکاتور پس از اتمام مهلت ارسال آثار توسط گروهی متشکل از داوران ایرانی و خارجی شامل کامبیز درمبخش، سید مسعود شجاعی طباطبایی، جواد علیزاده، محمدحسین نیرومند، دالسیو ماچادو (برزیل)، آنجل بولیگان (کوبا) و میخائیل کونتوریس (یونان) انتخاب و داوری خواهند شد.
سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در هفت رشته نقاشی، پوستر، کاریکاتور، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی، سفال و سرامیک، همایش علمی و بخشهای جنبی از 12 بهمن تا 12 اسفند در تهران و همزمان در 20 استان کشور برگزار میشود.
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