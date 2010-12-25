نامه اتحادیه کاغذ و مقوا به بازرسی شورای اصناف / کاغذ گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حاجی‌آخوندیان در این نامه خطاب به مسئول بازرسی نظارت شورای اصناف کشور نوشته است:

با توجه به هدفمند کردن یارانه‌ها و همکاری اصناف با دولت محترم و اعلام آمادگی این اتحادیه جهت همکاری در خصوص ثبات قیمت‌ها، تاکنون تعامل خوبی با دولت محترم داشته و با عنایت به افزایش بهای حامل‌های انرژی، افزایشی حدود 2 تا 5 درصد در فروشگاه‌های تحت پوشش دیده شده است.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا در ادامه این نامه آورده است: این در حالی است که ضریب سود مالیاتی فروش کاغذ و مقوا 6 درصد توسط سازمان امور مالیاتی لحاظ می‌گردد و برخورد بازرسان محترم شورای اصناف کشور با فروشندگان کاغذ و مقوا باعث می‌گردد تا بازار کاغذ از حالت تعادل خارج گردیده و روند صعودی قیمت‌ها را در بر داشته باشد و همانطوری که اعلام شد اعضای صنف کاغذ و مقوا با سود حداکثر 2 درصد اجناس خود را عرضه می‌نمایند.

حاجی‌آخوندیان در توضیح پایانی نامه‌اش نوشته است: هزینه حمل و انبارداری توسط خریدار پرداخت می‌گردد و در فاکتور فروش لحاظ نمی‌شود و محاسبه طبق بنگاه بیجک بنگاه به اضافه معادل بیجک کرایه حمل پرداخت می‌گردد.

در روزهای اخیر شاهد نوسانات زیادی در بازار قیمت‌های کاغذ و مقوا و در واقع افزایش آنها بوده‌ایم و با وجود آنکه رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا میزان این افزایش را بین 2 تا 5 درصد اعلام کرده است، شنیده‌ها حاکی از افزایشی بیش از این دارد.